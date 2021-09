GF Vip, Manuel Bortuzzo respinge Lulu per non sporcarsi la camicia: “Costa tantissimo” Da alcune ore si discute molto di un frammento del GFVip che ha per protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Si tratta di un filmato che immortala il nuotatore e Lulù in giardino. La principessa etiope tenta di abbracciare Bortuzzo, ma la reazione del ragazzo è spiazzante, con lui che prova a evitare l’effetto del trucco sulla camicia dicendole: “Ti prego questa camicia costa tantissimo”.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il flirt tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie al Grande Fratello Vip si evolve, tra momenti idilliaci e qualche battuta d'arresto. Nelle ultime ore, ad esempio, sui social è stato immortalato un momento della diretta giornaliera che ha fatto storcere il naso ad alcuni commenti di dissenso.

Si tratta di un filmato, circolato sui social, che immortala Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie in giardino. La principessa etiope tenta di abbracciare Bortuzzo, ma la reazione del ragazzo è spiazzante, con lui che prova a evitare l'effetto del trucco sulla camicia dicendole: "Ti prego questa camicia costa tantissimo". Un video che è ovviamente finito nella morsa dei commenti social, con molti commenti critici nei confronti di Bortuzzo il quale, questo va detto, pronuncia la frase lasciando anche spazio a un sorriso e non con atteggiamento altezzoso.

Manuel Bortuzzo si racconta al GF Vip: "Non posso avere figli"

In queste prime settimane di Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è di fatto uno dei protagonisti della casa e, oltre all'avvicinamento a Lulu, sta avendo la possibilità di raccontare agli altri inquilini anche gli aspetti più personali della sua vita dopo la sparatoria del 2019 che lo ha costretto in sedia a rotelle. Il giovane nuotatore ha ad esempio spiegato che tra le conseguenze c'è anche l'impossibilità, al momento, di concepire figli. Lo ha raccontato con delicatezza e un pizzico di ironia, ad alcuni dei suoi amici più stretti della casa, spiegando che tra i suoi progetti per il futuro c'è comunque quello di creare una famiglia.

Manuel vuole ricorrere all'inseminazione artificiale

"I figli ad oggi non potrei neanche averli, ma uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa", racconta Manuel ai compagni. "Là sotto funziona tutto ma non c'è…", lascia intendere riferendosi al fatto di non riuscire a concludere un rapporto. "Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri", aggiunge. Come suo solito, il nuotatore ha aggiunto al suo racconto un pizzico di ironia: "Con me le ragazze si divertono per tanti motivi. Se guardo l’aspetto positivo posso starci anche tutta la notte". Prima di tornare serio:

Ora è compromessa. Poi potrebbe tornare eh, ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei dicli di pasticche. Però per ora niente. Essendo che dentro ci sono ancora basta andare alla banca del seme e li prelevo ed un giorno farò l’inseminazione artificiale.