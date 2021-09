GF Vip, il flirt tra Manuel Bortuzzo e Lulù: “Con Lucrezia è tanta roba, ma voglio andarci piano” Tra Manuel Bortuzzo e Lulù la complicità continua, tra baci e carezze non mancano alcuni momenti di gelosia e ci sono alcuni inquilini della casa che ritengono che i due possano accelerare i tempi. A frenare gli animi è proprio il nuotatore che dichiara di volerci andare con i piedi di piombo e di averlo comunicato anche alla principessa.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non sono nate ancora delle vere e proprie coppie nella casa del Grande Fratello Vip, ma ci sono delle simpatie che stanno prendendo una piega decisamente romantica, come quella tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. I due trascorrono molto tempo insieme, ma pare che il nuotatore voglia andarci cauto e non affrettare le cose, e anche altri inquilini della casa hanno avvertito questa sensazione.

La complicità tra Manuel e Lulù

Sguardi complici, bacetti scambiati sotto le lenzuola, mani che si intrecciano, insomma tra Manuel Bortuzzo e la principessa etiope, pare che ci sia una bella sintonia e Lulù, infatti, non ha esitato più di una volta a dimostrare il suo affetto cercando di trascorrere quanto più tempo possibile insieme al nuotatore romano. Non sono mancati momenti di gelosia e anche qualche lacrima da parte della giovanissima gieffina, che in confessionale durante la puntata ha dichiarato: "Io sono fatta così, sono molto affettuosa, mi piace abbracciare le persone a cui voglio bene. Poi è ovvio che voglio passare del tempo con lui, anche se stiamo spessissimo insieme".

Il commento di Sophie Codegoni

Alfonso Signorini, però, decide di mostrare anche i commenti fatti dai vip all'interno della casa e Sophie Codegoni è stata una di quelle che ha espresso più spesso il suo parere dichiarando: "In una situazione del genere tutto è enfatizzato, non vorrei che lui si sentisse soffocato, fossi stata in lui sarei fuggita". Lucrezia ha commentato queste parole chiedendosi il perché di un commento fatto sulla base di discorsi di cui non era a conoscenza.

Le parole di Manuel Bortuzzo

Ovviamente sulla questione è intervenuto anche Manuel Bortuzzo che con grande tranquillità ha confidato ad Alfonso Signorini i suoi pensieri a riguardo, mettendo in chiaro che con Lulù c'era già stato un chiarimento: "Io sono molto tranquillo, ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché illudere le persone non è da me, non vorrei arrivare a delle incomprensioni".