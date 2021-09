GFVip, il primo bacio di Lulù e Manuel Bortuzzo sotto le lenzuola Mentre Jessica e Clarissa tessono le fila di un’astuta strategia, cercando di tenere lontani dai guai con Soleil Sorge, la sorella Lulù porta avanti la dinamica di punta con Manuel Bortuzzo, instaurando una tenera sintonia con il concorrente, che è tra i favoriti di questa edizione. I due ragazzi, dopo abbracci e confidenze si sono scambiati il primo bacio sotto le lenzuola.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'amicizia speciale tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié al Grande Fratello Vip sembra essersi trasformata in qualcosa di più. Tra i due giovani concorrenti è scattato il primo bacio, sotto le lenzuola di nascosto dalle telecamere. A confermare quanto le immagini lasciavano intendere è la stessa Lulù che in un momento di confidenze con Sophie Codegoni ammette: "Gli ho dato un bacetto a stampo". Sophie ipotizza che nella prossima settimana i due giovani amanti verranno spediti nella Love Boat, per un romantico soggiorno nella suite della casa.

La complicità tra Lulù e Manuel Bortuzzo

Che ben presto si sarebbe arrivati al bacio era prevedibile considerando che i due ragazzi negli ultimi giorni hanno alimentato parecchio la loro sintonia. Carezze, sguardi di tenerezza, abbracci in piscina e momenti di intimità, tutto immortalato dalle telecamere. "Anche se sembra strano perché è passata solo una settimana, ma per me lui è importante e mi fa sentire sicura. Sto bene", aveva ammesso la principessa etiope in confessionale, durante l'ultima puntata di lunedì 20 settembre. Il giovane nuotatore si sarebbe lasciato intenerire dalle confessioni di Lulù, che ha ammesso di essersi sentita inadeguata e non accettata in passato: "A Roma c’era una mentalità brutta, dicevano ‘quella è neg*a, che brutta, che schifo".

Le Selassié partecipano come unico concorrente

La dinamica instaurata tra Lulù e Manuel Bortuzzo è trainante per le tre sorelle che, lo ricordiamo, partecipano al gioco come concorrente unico. Mentre Jessica e Clarissa cercano di instaurare rapporti pacifici con il gruppo, al momento è Lulù a far discutere, sperando che il flirt con Manuel Bortuzzo, che è tra i concorrenti favoriti dal pubblico, vada in porto, naturalmente. Nel frattempo le altre due ragazze stanno tessendo le fila di una astuta strategia, cercando di farsi amica Manila Nazzaro e di non mettersi contro un altra concorrente molto forte, Soleil Sorge che nelle ultime ore ha avuto un pericoloso battibecco con Clarissa.