GFVip, Clarissa e Jessica Selassié rivelano la strategia delle princess contro Soleil Sorge Dopo un acceso battibecco in cucina tra Clarissa Selassié e Soleil Sorge, Jessica mette in guardia la sorella sulla strategia da seguire. “Non metterti contro Soleil, è più forte di noi”, le dice in inglese per non farsi sentire dai compagni. “Sui social la odiano, ma lascia che sia lei a rivelarsi per quello che è”, le consiglia.

A cura di Giulia Turco

Le principesse hanno una strategia ben chiara al GFvip e non hanno intenzione di sbagliare nessun colpo. Dopo un confronto acceso tra Clarissa e Soleil, Jessica mette in guardia la sorella e la invita a riflettere sulla strategia da seguire. "Non metterti contro Soleil, è più forte di noi", le dice in confidenza in inglese per non farsi sentire dai compagni. "So che tu non vuoi andartene, io potrei uscire anche oggi, ma lo dico per te. Sui social la odiano, ma lascia che sia lei a rivelarsi per quello che è", continua. "Domani potrebbero mandare in onda la vostra clip per provare a mettervi contro", suggerisce. "Lo so ma quelle come lei non le sopporto, odio quelle che hanno da ridire su tutto ma non fanno niente per migliorare", replica Clarissa.

Il battibecco tra Jessica Selassié e Soleil Sorge

In mattinata Jessica ha avuto un brusco confronto con Soleil per via delle pulizie. La principessa etiope ha voluto mettere in chiaro agli inquilini quelle che a suo parere sono le regole della buona e serena convivenza, chiedendo a tutti di collaborare in casa. "Chi usa la tazza, la lava, la asciuga e la mette al suo posto", ha aggiunto Manila Nazzaro, "va benissimo tutto, ma siamo sempre gli stessi a fare le cose". Soleil sembra aver mal digerito quella che le è suonata come un'accusa: "Non stiamo a fare polemica però, stiamo mangiando", ha detto infastidita prima di lasciare la cucina per spostarsi a mangiare in giardino. Jessica è sbottata: "Tu sei la prima che non rispetta le regole".

Le sorelle Selassié sono un unico concorrente al GFVip

Ricordiamo che le tre sorelle partecipano al GFvip come unico concorrente. Il che comporta vantaggi e svantaggi. Se da un lato giocare con tre elementi distinti comporta la possibilità di creare più dinamiche nella casa e muoversi quindi su più fronti, basterebbe una mossa sbagliata da parte di una di loro per mettere in difficoltà il trio. Al momento Lulù sta facendo discutere per la sua amicizia speciale con Manuel Bortuzzo, che tra l'altro è uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico. I due si sono scambiati diverse attenzioni e sembrano aver instaurato una buona simpatia: "Anche se sembra strano perché è passata solo una settimana, ma per me lui è importante e mi fa sentire sicura. Sto bene", ha ammesso Lulù.