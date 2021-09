“Mi fa stare bene”, le foto di Lulù e Manuel in piscina e i video dell’intesa al GF Vip 2021 Sta nascendo l’amore nella casa del Grande Fratello Vip 2021? Forse è presto per dirlo ma la vicinanza tra Lucrezia Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è sempre più chiacchierata, sia dentro che fuori la casa. Foto e video della loro intesa dimostrano che i ragazzi si stanno legando parecchio, accarezzando le rispettive fragilità nel tenersi stretti in un abbraccio.

Sta nascendo l'amore nella casa del Grande Fratello Vip 2021? Forse è presto per dirlo ma la vicinanza tra Lucrezia Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è sempre più chiacchierata, sia dentro che fuori la casa. "Anche se sembra strano perché è passata solo una settimana, ma per me lui è importante e mi fa sentire sicura. Sto bene" ha dichiarato lei in diretta durante l'ultima puntata di lunedì 20 settembre. Il ragazzo ha sorriso, si è stretto nelle emozioni provate durante la visione delle immagini della settimana appena trascorsa, che lo avevano già visto molto vicino alla principessa etiope.

"Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l'affetto, ci siamo trovati molto su questo" ha aggiunto Lulù Selassié, provando a spiegare il perché di questo naturale avvicinamento. Una sintonia ben visibile dai concorrenti del GF Vip 2021, che li vedono complici e sono felici del potenziale di questa storia.

Lulù Selassié vittima di bullismo e razzismo

Lulù Selassié ha raccontato, piangendo, di come alle medie è stata vittima di bullismo e di razzismo, e di come questa discriminazione abbia segnato fortemente la sua crescita, facendola sentire spesso insicura e inadeguata:

Io fino alla seconda elementare mi sentivo come tutti gli altri, ma in seconda elementare è venuto un bambino e mi ha chiamato neg*a. Non avevo mai sentito quella parola, neanche sapevo cosa volesse dire. Alle medie vedevo tutte le mie amiche fidanzate ed io invece no. A Roma c’era una mentalità brutta, dicevano ‘quella è neg*a, che brutta, che schifo.

Sta nascendo la prima ship?

Manuel Bortuzzo è riuscito a sfondare la corazza di paure che avvolgeva Lulù e pare le stia facendo capire quanto ciò che lei reputa debolezze in realtà rappresentano i suoi punti di forza. Un rapporto speciale, che potrà tradursi nella prima vera ship di questa edizione.