Clarissa Hailé Selassié: “Ho perdonato chi mi ha picchiato e molestato, ma Soleil non la perdono” Nella casa del Grande Fratello Vip non si allenta la tensione tra alcune donne della casa e Soleil Sorge. Clarissa Hailé Selassié, in particolare, ha chiarito di non essere disposta ad accettare le sue scuse per una frase da lei pronunciata e percepita come razzista: “Ho perdonato chi mi ha picchiato, molestato o è stato razzista con me, ma lei non la perdono”.

Non si allenta la tensione nella casa del Grande Fratello Vip. In particolare, si è creata una frattura tra Soleil Sorge e alcune donne della casa, dopo che l'ex volto di Uomini e Donne si è rivolta ad Ainett Stephens e Samy Youssef dicendo loro: "Smettetela di urlare come scimmie". La frase è stata percepita come "razzista" dai destinatari e Soleil si è detta mortificata. Nelle ore seguenti, tuttavia, Clarissa Hailé Selassié, ha detto di non reputare le sue scuse sincere: “Non sono mica scema, certo non mi faccio prendere in giro da lei. Se poi altri le credono ok, ma io ho le idee chiare".

Grande Fratello Vip, Clarissa commenta l'immunità di Soleil

Clarissa ha manifestato chiaramente il suo disappunto quando ha notato che Sonia Bruganelli ha assegnato per l'ennesima volta l'immunità a Soleil Sorge. L'opinionista, in diretta, ha spiegato: "Stavolta avevo in mente un altro nome, ma se non le do l'immunità la nomineranno in massa e invece, voglio che chiariscano". In un momento di confidenza con i suoi compagni di avventura, la principessa etiope ha chiarito che non ha intenzione di cambiare atteggiamento con Soleil per questo: "Adesso che è stata resa immune nuovamente dobbiamo forse leccarle il cu**?".

Clarissa perdona chi l'ha picchiata ma non Soleil

Clarissa Hailé Selassié, infine, ha detto una frase che ha lasciato perplessi gli spettatori che stavano assistendo alla diretta su Mediaset Extra:

"Io ho perdonato di tutto, chi mi ha menato, chi mi ha praticamente molestato, io ho perdonato di tutto nella vita, anche chi mi ha insultato, chi è stato razzista con me. Perché il perdono nasce quando quella persona ha un pentimento dal cuore. Questa persona non era pentita dal cuore e quindi non la perdono".

Infine, ha rimarcato come Nicola Pisu tenda a non esporsi sull'argomento: "Nicola io so che a te Soleil piace, quindi cercherai sempre di vederla in positivo. Sappiamo che ti sta simpatica e non vuoi esporti”.