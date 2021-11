Soleil Sorge su Alex Belli: “Mi dà fastidio, mi sminuisce per dimostrare che non gli interesso” Al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha confidato a Gianmaria Antinolfi di essere infastidita dal comportamento di Alex Belli. In particolare, la irrita il fatto che lui punti il dito contro i suoi presunti difetti, pur di dimostrare di non provare alcun interesse nei suoi confronti. Ecco le sue dichiarazioni.

Al Grande Fratello Vip 2021, inizia a scricchiolare il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è riavvicinata a Gianmaria Antinolfi. Così, mentre si confidava con il gieffino, ha espresso le sue perplessità circa il comportamento che l'attore sta avendo nei suoi confronti. In particolare, ritiene che Belli la sminuisca pur di dimostrare di non nutrire un'interesse nei suoi confronti.

L'accusa di Soleil Sorge ad Alex Belli

Soleil Sorge, innanzitutto, ha voluto rimarcare di non provare un'attrazione per Alex Belli: "È un bravissimo ragazzo, lo adoro. Non è che lo critico anzi, è una persona che mi piace tantissimo ma non è per niente il mio tipo di uomo". Poi, ha vuotato il sacco e ha ammesso di essere infastidita perché Belli tende a sminuirla pur di assicurare di non essere attratto da lei:

"Mi ha dato fastidio una cosa, gliel'ho anche detto. Lui sentendosi accusato di avere un interesse nei miei confronti, non mi è piaciuto che nei giorni a seguire ha iniziato a dire ‘Figurati se io posso stare con una che…' e ha iniziato a criticare qualunque mio aspetto fisico, difetti e cose che sono spontanee mie. Non mi è piaciuto che lui abbia iniziato a elencare tutte queste cose dicendo: ‘Ma figurati se io posso mai innamorarmi di una persona così'. Sempre in maniera scherzosa ma lo ha fatto di continuo. A un certo punto mi chiedo perché hai bisogno di sminuirmi per far passare che non c'è interesse".

Le parole di Soleil su Delia Duran

Soleil Sorge, poi, è tornata con la mente al confronto avuto con Delia Duran. La concorrente del Grande Fratello Vip ha detto di essere orgogliosa di se stessa perché avrebbe potuto aggredire verbalmente la moglie di Alex Belli, ma ha deciso di non scendere a quel livello:

