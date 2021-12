Alex Belli e le coccole sotto le coperte con Soleil Sorge: la storia continua Nonostante i dubbi di Alex Belli, perso tra Soleil Sorge e la moglie Delia Duran, l’attore non perde occasione per scomparire sotto le coperte con la modella.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I dubbi di Alex Belli si scontrano contro le sue azioni nei confronti di Soleil Sorge, con cui la scorsa notte è stato ripreso dalle telecamere della Casa del Grande Fratello mentre si appartano sotto le coperte insieme. Quello tra Belli e Sorge è senza dubbio una delle storie interne alla casa che stanno facendo discutere di più, specie per il triangolo formato anche dalla moglie dell'attore, Delia Duran, che nelle scorse settimane più volte è stata ospite e più volte ha espresso il suo disappunto per quanto stava guardando – e con lei milioni di persone – succedere all'interno del Grande Fratello Vip.

I dubbi di Alex Belli

Nella puntata di lunedì scorso Belli confermava di sentirsi confuso rispetto ai sentimenti che provava per la sua coinquilina, scatenando la reazione della moglie che in risposta ha deciso di lasciare Milano. Belli aveva spiegato che il suo stato d'animo era confuso, benché fosse travolto (sic) dal "treno d'emozione che c'è qui dentro": "Non posso nascondere che sono in una situazione di difficoltà ed è per questo che sono in crisi. È bellissimo questo viaggio, questa casa. Ma devo tornare coi piedi per terra e cercare di vivere la mia vita vera e salvare la mia vita vera".

Belli sotto le coperte con Soleil Sorge

L'attore, insomma, aveva più volte spiegato di essere molto confuso, trascinato dalle emozioni che stava vivendo nella Casa, ma consapevole di quello che aveva costruito fuori, negli anni, e non voleva perdere. Belli aveva anche detto che se la moglie fosse entrata a prenderlo e portarlo fuori lui non avrebbe detto no, anzi, sarebbe stato contento perché così si sarebbe finalmente potuto allontanare da Soleil. Questo non è accaduto, quello che è evidente è che i due hanno continuato a scambiarsi effusioni e buonanotte nello stesso letto, abbracciati e nascosti dalle lenzuola così da non poter essere visibili a chi li guarda da casa.