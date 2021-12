GF Vip, notte di passione tra Alex e Soleil: “Abbiamo superato la soglia” Nella puntata di lunedì 6 dicembre Alex Belli e Soleil Sorge non si trattengono più e vanno in onda le immagini della loro notte bollente: “C’è passione”.

A cura di Andrea Parrella

La storia tra Alex Velli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip sembra ormai irrefrenabile. Se giorni fa Belli aveva detto senza mezzi termini di essersi innamorato della sua coinquilina, provocando l'inevitabile reazione della moglie Delia Duran che ha scelto di lasciare Milano, i due si sono raccontati ancora una volta nella puntata di lunedì 6 dicembre. "Il mio stato d'animo è confuso – ha spiegato Alex Belli a Signorini – anche se so di essere stato travolto dal treno d'emozione che c'è qui dentro". Quindi ha ammesso:

Non posso nascondere che sono in una situazione di difficoltà ed è per questo che sono in crisi. È bellissimo questo viaggio, questa casa. Ma devo tornare coi piedi per terra e cercare di vivere la mia vita vera e salvare la mia vita vera.

Il momento di incertezza di Belli è chiaro: "Vorrei non rovinare tutto ciò che ho costruito fuori, nella mancanza di lucidità di quest'ultima settimana mi viene da credere che l'unica soluzione sarebbe quella di svegliarmi e uscirne fuori senza effetti collaterali. Ma so che questo non è possibile".

Alex ammette: "Io e Soleil abbiamo superato il limite"

Alfonso Signorini inizia quindi a indagare rispetto al loro rapporto fisico, facendo riferimento ad alcune immagini a disposizione che mostrerebbero chiaramente come i due siano andati oltre il limite: "Io credo che una soglia l'abbiamo superata", ammette Belli.

Tra Alex e Soleil saltano i freni inibitori

Arriva quindi in confessionale Soleil e Belli sembra quasi annunciarle di voler lasciare la casa: "Magari siamo ancora in una fase in cui l'irreparabile non è ancora successo. mi dispiacerebbe molto farti soffrire e far soffrire tutti e tre e ti dico sinceramente che io stasera volevo andare via. Però sono ancora qui", aggiunge sorridendo. Soleil, dopo un spavento, spiega: "In questa amicizia ci sono stati tanti momenti in cui ci siamo persi, più volte ci siamo trovati in questo loop". Vanno quindi in onda le immagini dei loro contatti di questi ultimi giorni, fino a quello che è avvenuto nelle ultime notti, quando è parso chiaro che i freni inibitori siano definitivamente saltati.