A che ora esce la Casa di carta 5 parte 2, gli episodi finali su Netflix

Gli ultimi 5 episodi della quinta stagione de La Casa di Carta andranno in onda venerdì 3 dicembre. Gli episodi saranno disponibile già dalla mattina su Netflix, la piattaforma di streaming online. La seconda parte concluderà definitivamente la storia relativa a "La Casa di Carta" sebbene sia stata già annunciata la produzione del primo spin-off, "Berlino", disponibile su Netflix a partire dal 2023. Gli abbonati Netflix adesso però vogliono conoscere quale sarà il destino dei protagonisti, la banda di rapinatori guidata da Il professore ha subìto il lutto per la morte di Tokyo, colpo di scena del finale della prima parte. Quindi cerchiamo di rispondere alla domanda che tutti si pongono: a che ora esce la seconda parte della Casa di Carta 5 in streaming?

A che ora esce la casa di Carta 5 parte 2 su Netflix

Gli episodi de La Casa di Carta 5 parte 2 sono su Netflix e saranno disponibili a partire dalle 9 di mattina e usciranno tutti e cinque in contemporanea. Questo vuol dire che gli abbonati Netflix potranno scoprire da subito come finirà la serie: state attenti agli spoiler!

La casa di carta 5, dove eravamo rimasti

Intrappolati nelle cucine, Tokyo (Úrsula Corberó), Denver (Jaime Lorente) e Manila (Belén Cuesta) sono costretti ad affrontare il commando speciale da soli. Quando trovano una via di fuga, Tokyo capisce che è troppo tardi e si sacrifica per tutti, lasciandosi crivellare di colpi dal commando. Quando però le si avvicinano, Tokyo in fin di vita mostra di aver tolto le sicure a una cintura di granate che portava con sé, lasciandosi così esplodere insieme a Gandia (Jose Manuel Poga). Dopo la morte di Tokyo, la banda dovrà ancora fare i conti con il reparto speciale che li ha assaltati all'interno del Banco di Spagna. Oltre questo, la banda dovrà cercare di uscire indenne e riuscire a portare via l'oro, ma a peggiorare le cose ci sarà il Professore (Alvaro Morte) che, forse, commette l'errore più grande della sua vita.

Dove vedere la seconda parte della Casa di Carta 5 in streaming

La seconda parte con gli ultimi 5 episodi del La Casa di Carta 5 sarà disponibile dalle 9 di venerdì mattina sulle seguenti piattaforme di streaming online: Netflix, Skygo e Now. I servizi sono disponibili tutti previo abbonamento.