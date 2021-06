Motori accesi per la quinta e ultima stagione de La Casa di Carta, la serie tv dei record di Netflix. Il capitolo conclusivo sarà disponibile a partire da settembre con il primo ciclo di episodi. Gli ultimi, il vero finale, saranno rilasciati a dicembre. Cresce l’attesa tra i fan ma attori e addetti ai lavori restano abbottonatissimi. El Mundo è stato sul set della serie, ha visitato i luoghi che faranno da sfondo alla stagione conclusiva de La Casa di Carta. Ma nessuno spoiler è stato divulgato. “Non so ancora quale sarà il finale della serie, quindi non posso anticipare come andrà”, ha dichiarato il Professore Álvaro Morte, la mente delle due rapine che hanno reso nota in tutto il mondo la banda con la maschera di Salvador Dalì, “E se lo sapessi non lo farei, perché mi taglierebbero il collo. Non posso nemmeno valutare se sia stato o meno all’altezza del mio compito”. Bocche cucite quindi, per un gran finale che si preannuncia essere al cardiopalma.

in foto: Sul set de La Casa di Carta

Il Professore punto di partenza de La Casa di Carta 5

Ma la figura del Professore sarà centrale. La quinta stagione ripartirà dal personaggio interpretato da Álvaro Morte, raccontando l’incontro con Alicia Sierra che con il suo scacco matto alla banda aveva concluso la quarta stagione. “La stagione ripartirà dal k.o. tecnico del Professore. Quando gli rendi le cose difficili aumenti la tensione nello spettatore”, ha dichiarato il creatore della serie Álex Pina che ha ribadito quanto sia importante concludere l’intero progetto con questa stagione conclusiva: “I viaggi emotivi dei personaggi sono ormai terminati”.

Le donne della banda e l’incognita Lisbona

Centrale sarà il ruolo delle donne della serie e la figura di Lisbona, ex ispettrice diventata compagna del Professore. A partire dal quinti capitolo, Raquel parteciperà attivamente alla rapina dall’interno della Banca di Spagna. “Le donne saranno protagoniste di grandi sorprese e vedremo Lisbona, finalmente con la tuta rossa, diventare responsabile della rapina. Sarà in costante contatto con il Professore”, ha affermato il produttore e regista Jesús Colmenar. Potrebbe tornare sotto forma di flashback uno dei personaggi più amati della serie, Nairobi (Alba Flores). La morte della rapinatrice, avvenuta per mano di Gandía, sarà la scintilla che innescherà la lotta finale tra la banda e l’esercito. “Nairobi ha rappresentato il cuore della banda, ma in quest'ultima stagione sarebbe stato difficile inserirla. Sarà una stagione di confronti diretti", ha spiegato Jesús Colmenar, "Nairobi è sempre stato un personaggio che non era tagliato per il confronto diretto, ma la sua eredità servirà a dare l’impulso agli altri personaggi”.