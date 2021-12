Gli autori spiegano come finisce La Casa di Carta 5

Gli episodi della seconda parte de La Casa Di Carta sono disponibili in streaming sulla piattaforma Netflix: i fan della serie tv spagnola possono prepararsi ad un gran finale.

La serie televisiva spagnola, tra le più seguite, è giunta ai titoli di coda. Sono usciti gli ultimi episodi de La Casa di Carta, disponibili in streaming sulla piattaforma Netflix. Alcuni clienti hanno già avuto modo di assistere al gran finale della rapina alla Banca di Spagna, di scoprire cosa accade alla banda di ladri più famosa della televisione. Gli autori ed i protagonisti durante la conferenza stampa di presentazione hanno annunciato che si tratta di un finale ricco di adrenalina ed emozioni che chiuderà un cerchio che ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. La sesta stagione infatti non ci sarà ma nel 2023 è prevista l'uscita di uno spin-off su uno dei personaggi più amati, Berlino.

L'autore de La Casa di Carta, Alex Pina, in occasione della conferenza stampa internazionale sulla quinta stagione, ha parlato proprio degli ultimi episodi disponibili da venerdì 3 dicembre sulla piattaforma streaming Netflix. Ha ammesso di aver sentito il peso di scrivere un finale soddisfacente per i fan: è stato il capitolo più difficile da realizzare ma anche il più eccitante, stando alle sue parole riportate dal portale Tv Sorrisi e Canzoni.

È stata una sfida molto complicata. All'inizio non funzionava, non trovavamo la chiave, ma poi ci siamo riusciti. La sensazione era quella di sbagliare qualunque scelta avessimo preso, ma ho visto l'ultimo episodio ieri e ho la sensazione che sia il finale giusto.

Il regista e produttore Jesus Colmenar ha confermato le parole dell'autore spagnolo, aggiungendo che se i primi episodi sono stati costruiti maggiormente sull'azione, gli ultimi sono una epopea emotiva che coinvolgerà ancora di più gli spettatori.

La co-autrice Esther Martinez Lobato ha aggiunto:

La morte di Tokyo è stata una bomba a orologeria e ha dato la svolta definitiva alla serie. È uno spartiacque che conduce verso l'epilogo personaggi che hanno a lungo vissuto con il pubblico. Questi ultimi capitoli rendono omaggio a tutti loro, per ognuno c'è spazio per mostrare un po' di più dei propri sentimenti. Nonostante la serie sia famosa soprattutto per colpi di scena e azione, credo che si basi più di tutto sui personaggi, tanto stravaganti quanto accattivanti. Gli ultimi 5 episodi daranno spazio a ciascuno di loro, alla loro anima e al loro cuore. Penso saranno molto emozionanti