La casa di carta 6 si farà? Ecco la decisione di Netflix Disponibili da venerdì 3 dicembre gli ultimi 5 episodi de “La casa di carta – parte 2” che concludono la quinta stagione della serie della banda del Professore.

Da venerdì 3 dicembre sono disponibili gli ultimi episodi de "La casa di carta 5 -parte 2" dopo che a settembre erano stati rilasciati i primi 5. Sono gli episodi finali della quinta stagione, così i fan potranno finalmente assistere all'epilogo della banda guidata da Il professore (Alvaro Morte). La prima parte si è conclusa con la morte di Tokyo, ora bisognerà capire come faranno i rapinatori a resistere all'assalto dell'esercito. Sono in tanti che si chiedono se ci sarà una sesta stagione o se questa sarà la stagione finale con il quale terminerà una delle serie Netflix non in lingua inglese più vista di sempre.

Perché non ci sarà La casa di carta 6, la risposta di Netflix

Le indiscrezioni parlano della possibilità di una sesta stagione, ma è stata la stessa Netflix che ha ribadito che La casa di Carta 5 sarà l'ultima stagione della serie. Ai microfoni di Fanpage.it, però, alcuni attori come Rodrigo de la Serna (Palermo), Itziar Ituño (Lisbona) e Darko Perić (Helsinki), hanno raccontato della possibilità di uno spin-off che infatti si farà. A pochi giorni dalla pubblicazione del finale di stagione, Netflix ha annunciato che nel 2023 uscirà lo spin-off su Berlino, l’esperto rapinatore morto sacrificandosi per il bene della squadra alla fine della seconda stagione, interpretato da Pedro Alonso. Nell'economia della serie, nonostante sia morto dopo i primi episodi, il personaggio è sempre rimasto centrale attraverso flashback che hanno fatto parte dell'intera narrazione.

Come finisce La casa di Carta 5 – parte 2, il finale di stagione

Gli episodi de La Casa di Carta 5 – parte 2 disponibili da venerdì 3 dicembre mettono il punto alla storia principale. Secondo le anticipazioni, ci sarà un finale che lascerà davvero senza parole dove ogni personaggio avrà il suo ruolo. Sarà sempre il personaggio di Tokyo (Ursula Corbero) a narrare la storia ed entrerà in scena anche il figlio di Berlino (Patrick Criado). Dulcis in fundo, il Professore entrerà nella banca.