Chi è Patrick Criado, il Rafael de La Casa di Carta 5 Patrick Criado è l’attore che interpreta il personaggio di Rafael, il figlio di Berlino. È un attore di 26 anni, nato a Madrid, molto apprezzato in Spagna per serie tv come Mar de plástico e Vivere senza permesso, entrambe disponibili su Netflix. Inoltre, è il protagonista di Antidisturbios, serie tv di Rodrigo Soroyonen, presentata in Italia al TIFF 2020.

Nei primi cinque episodi de La Casa di Carta 5, la stagione finale della popolare serie tv Netflix creata da Álex Pina, ruba la scena un nuovo personaggio. È Rafael, il figlio impacciato di Berlino, interpretato da un attore che in Spagna è tra i giovani più amati del cinema e della tv iberica. Si chiama Patrick Criado, ha 26 anni, ed è già stato protagonista di numerose serie.

Il personaggio di Rafael

Il personaggio di Rafael viene mostrato sin dal primo episodio, con il solito escamotage narrativo del flashback, quando suo padre Berlino gli dà un appuntamento a Copenaghen. Il ragazzo crede che sia un modo del padre di recuperare il rapporto, ma non è così: vuole invece coinvolgerlo in un colpo. A loro si uniranno la moglie di Berlino, Tatiana, e i due della banda, Bogotà e Marsiglia. La seconda parte de La Casa di Carta 5 uscirà il 3 dicembre e siamo abbastanza certi che Rafael occuperà un ruolo di primo piano.

La carriera di Patrick Criado

Patrick Criado è nato il 23 settembre del 1995 a Madrid ed è cresciuto nel quartiere di La Elipa. Il suo debutto è arrivato nel 2005, come guest in Amar en tiempos revueltos. Un anno dopo, è nel ruolo di Lucas nella serie Con dos tacones. Nel 2007, il debutto al cinema, con il ruolo di Simón nel film Las 13 rosas. Diventa popolare nel 2009 grazie al ruolo di Nuño de Santillana nella serie Águila Roja. Su Netflix sono disponibili due stagioni di Mar de plástico e la stagione di Vivere senza permesso. Con la recente, Antidisturbios, Patrick Criado ha conquistato anche la critica.

Antidisturbios, la serie tv di Rodrigo Soroyonen

In Antidisturbios, Patrick Criado è il motore di tutti gli eventi. La serie è stata presentata in anteprima a novembre al Torino Film Festival. Racconta dello sgombero di trenta persone da un appartamento da parte di una sola squadra di poliziotti. Qualcosa va storto proprio a causa del suo personaggio, Rubén Murillo, istigato da alcuni degli occupanti della casa e così ci scappa il morto. Contro la squadra si scaglia l'opinione pubblica e, soprattutto, il dipartimento degli Affari Interni, intenzionati a indagare e andare fino in fondo. Una serie tv emozionante e adrenalinica, che purtroppo, non è ancora arrivata in Italia.