Quando esce la parte 2 della Casa di Carta 5: la data di uscita su Netflix A partire dal 3 settembre 2021 su Netflix sono stati resi disponibili i primi episodi de “La casa di carta 5”, prima parte dell’ultima stagione della serie spagnola che ha conquistato il mondo. Ma quando esce la seconda parte de La casa di carta 5? La data d’uscita per i successivi episodi della serie è il 3 dicembre e l’attesa è già alle stelle.

A cura di Ilaria Costabile

Dalle 9 di mattina del 3 settembre 2021 è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix la prima parte de La casa di carta 5, l’ultimo capitolo della serie con il professore e la sua banda di rapinatori. La seconda parte sarà invece disponibile il 3 dicembre, quindi bisognerà attendere 3 mesi prima di scoprire “il gran finale” della serie che ha avuto un successo inaspettato a livello globale. In queste puntate conclusive rivedremo i personaggi che hanno catturato il pubblico, come Jaime Lorente, Esther Acebo e Belèn Cuesta, che ne La Casa de Papel interpretano Denver, Stoccolma e Manila i quali a Fanpage.it hanno dichiarato di essere soddisfatti del lavoro fatto finora, ma hanno aggiunto: "È giusto che la serie finisca qui. Ma se volete chiamateci in Italia". Di tutt'altra opinione, invece, sono gli altri interpreti della serie, interpreti di Palermo, Lisbona ed Helsinki, che hanno ipotizzato la possibilità di uno spin-off.

Quanti episodi mancano al finale de La casa di Carta

In tutto, l'ultima stagione della serie conta dieci episodi che sono stati divisi in due sezioni. La prima parte, ovviamente, consta di cinque puntate a cui poi si aggiungeranno le ultime cinque che vanno a chiudere La Casa di Carta definitivamente. Una scelta, quella degli autori, fatta appositamente per diluire l'addio alla serie che è stata una delle prime produzioni Netflix ad ottenere un riscontro in termini di pubblico così elevato, arrivando ad essere conosciuta e guardata in tutto il mondo

Finale de La Casa di carta, cosa vedremo nelle ultime puntate

A raccontare qualcosa di più di quello che il pubblico vedrà nella seconda parte della serie è stato l'autore Alex Pina, il quale in una delle tante interviste rilasciate in questi mesi ha svelato quale è stato il metodo adottato per costruire le puntate: "Nel volume 2 ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente al punto da cui sono partiti". L'avventura del Professore, ormai messo alle strette, e della sua banda è giunta alla fine, ed è proprio questo sentimento di nostalgia e di angoscia per qualcosa che non ci sarà più che attraversa, consapevolmente, la mente dei protagonisti, pronti a tutto pur di portare a termine l'ultima missione insieme.