Quando esce Berlino e cosa sappiamo sullo spin off de La Casa di Carta La fine della quinta stagione de “La casa di carta” apre a uno spin-off che Netflix ha già annunciato: “Berlino”, serie su uno dei personaggi più amati.

Dal 3 dicembre sono disponibili gli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta 5 – parte 2, la quinta stagione che chiude i discorsi con la storia della rapina al Banco di Spagna. Per quanti amano i personaggi della banda come Il Professore, Denver, Lisbona e gli altri, c'è poco da disperare per la mancata conferma della sesta stagione perché Netflix ha già annunciato uno spin-off su Berlino/Andrés de Fonollosa, uno dei personaggi più amati e carismatici dell'intera serie, interpretato da Pedro Alonso. L'annuncio è avvenuto nel corso di un evento che si è tenuto a Madrid alla presenza di autori e attori. Purtroppo, per vedere lo spin-off bisognerà ancora aspettare un po'. Vediamo quando.

Su Netflix arriva lo spin off Berlino, ecco quando

"Berlino", il primo spin-off de La Casa di Carta è stato annunciato per il 2023. Dovremo aspettare ancora un anno prima di scoprire le nuove avventure del fratello del professore. Non ci sono altri dettagli e anche l'attore Pedro Alonso non ha ancora commentato ufficialmente la notizia.

Berlino, cosa sappiamo sullo spin off con Pedro Alonso

Allo stato attuale non si sa assolutamente niente sullo spin off de "La Casa di Carta" con Pedro Alonso. C'è massimo riserbo. Ovviamente, considerato quello che succede all'interno della narrazione, con il personaggio morto nel finale della seconda stagione, sacrificatosi per il bene della Banda, tutto quello che vedremo farà parte di un prequel (a meno di altre invenzioni narrative). Potrebbe esserci la possibilità che sia inserito anche Patrick Criado, che ne La casa di Carta interpreta il figlio di Berlino, Rafael. Anche in questo caso, è un'ipotesi da prendere con le pinze perché – come abbiamo visto nella stagione finale de La Casa di Carta – padre e figlio arrivano a uno scontro definitivo che separerà le loro strade per sempre. Tra i nomi possibili anche quello di Rodrigo de la Serna (Palermo), che ha interpretato il compagno di Berlino.