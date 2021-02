La scelta di Sophie, per il pubblico di Canale 5, non è il celebre film che regalò l'Oscar a Meryl Streep, bensì uno dei momenti più attesi di questa stagione, almeno dai fan di Uomini e Donne. Sophie Codegoni ha finalmente scelto: ha deciso di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi insieme a Matteo Ranieri, preferendolo a Giorgio Di Bonaventura.

Anticipazioni Uomini e Donne: Sophie ha scelto Matteo

in foto: Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura

Come svelano le anticipazioni fornite dal sito Il vicolo delle news, la bionda tronista ha fatto la sua scelta tra Matteo e Giorgio nella puntata registrata martedì 9 febbraio. Elegantissimi i tre protagonisti, con la Codegoni in abito color oro e Giorgio e Matteo in smoking. Ad assistere in studio, anche il tronista uscito da poco Davide Donadei, con la sua scelta Chiara Rabbi. Nel corso della puntata sono inoltre intervenuti i due nuovi tronisti di Uomini e Donne, che nei prossimi mesi saranno protagonisti del programma: si tratta del videomaker 25enne Giacomo Czerny e del carrozziere 21enne Massimiliano Mollicone (entrati ufficialmente nel cast nella registrazione del 3 febbraio). Sophie è stata l'ultima a decidere nella prima tranche di tronisti di UeD 2020/21, dopo la scelta lampo di Jessica Antonini, che in una manciata di giorni abbandonò il programma con Davide Lorusso, il ritiro di Gianluca De Matteis e la già citata scelta di Davide Donadei.

Chi è Matteo Ranieri

La scelta di Sophie Codegoni dovrebbe incontrare il favore del pubblico di Uomini e Donne, che dal primo giorno ha fatto il tifo per Matteo Ranieri. Classe 1992, tatuatissimo, proveniente da Recco (Liguria), il ragazzo (che è un lottatore professionista e lavora in un'azienda del settore degli infissi) ha conquistato immediatamente le simpatie delle spettatrici con il suo fare gentile e un'evidente timidezza che è rara da trovare nei personaggi del parterre di Uomini e Donne. Qualità che evidentemente sono piaciute anche alla Codegoni. “Vorrei sapere di essere stato scelto perché Sophie si trova meglio con me piuttosto che con chiunque altro conosciuto in questo contesto", aveva detto Matteo a Uomini e Donne Magazine poco prima della scelta. Era stato più critico Giorgio Di Bonaventura, il quale aveva ammesso di aver trovato alcune spigolosità in Sophie, che avrebbe un carattere che "sfocia nell’arroganza": "Il suo interesse spesso si tramuta in una sorta di presunzione". La ragazza ha vissuto momenti importanti e romantici con entrambi, ma alla fine ha deciso di iniziare una nuova avventura con Matteo, lontano dalle telecamere.