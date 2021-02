Massimiliano è il nuovo tronista di Uomini e Donne 2021. Ha 20 anni e viene da Anzio. Biondo, ciuffo ribelle, occhi profondi e azzurri. Nel suo passato ci sono luci ma anche tante ombre. All'età di 13 anni infatti la sua vita è radicalmente cambiata. Ma nonostante le difficoltà che ha attraversato, si dice grato per le esperienze che lo hanno formato e soddisfatto della persona che è diventato oggi.

L'abbandono del padre e i problemi economici

Il momento chiave per lui è il 2013: quell'anno coincide con la scelta di suo padre di andarsene di casa e di conseguenza con i problemi economici che il suo abbandono ha lasciato alla sua famiglia, sua mamma e sua sorella. "Prima il nostro frigo era sempre pieno. Ci siamo trovati a fare la fila alla Caritas, perché non sapevamo come fare la spesa. È stata l'esperienza che più mi ha formato nella vita". Così, giovanissimo, Massimiliano ha deciso di rimboccarsi le maniche e di trovare qualche impiego seppur provvisorio per contribuire con le spese in famiglia: "Mi sono sempre dato molto da fare, ho lavorato come muratore, barista. E da qualche tempo ho iniziato a lavorare come carrozziere, per avere la mia piccola stabilità economica".

Massimiliano cerca un amore sincero e onesto

"Mia mamma mi ha sempre iniziato a credere nell'amore", racconta Massimiliano nel video di presentazione. Proprio per questo oggi il giovane di Anzio è pronto a lanciarsi in una nuova avventura alla ricerca della sua anima gemella. Le delusioni incassate in passato non lo hanno scoraggiato a trovare la sua felicità, anzi. Non vede l'ora di trovare la persona giusta per potersi lasciare andare all'amore puro e sincero che ha sempre sognato, ma mai afferrato. E per vivere la spensieratezza dei suoi anni, che spesso gli è stata negata: "A Uomini e Donne spero di trovare una ragazza sincera e onesta, che mi regali le gioie che mi sono state negate".