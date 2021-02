Giacomo è il nuovo tronista di Uomini e Donne 2021. Ha 25 anni, fa il videomaker e ha una passione per i tatuaggi. Li disegna personalmente e rappresentano simbolicamente le tappe importanti della sua vita. Non esclude che possa essere proprio l'esperienza nel programma di Maria De Filippi a ispirare il prossimo tatuaggio. Conosciamolo meglio.

Giacomo ha 25 anni e fa il videomaker

Nel video di presentazione diffuso da WittyTv, Giacomo ha spiegato cosa lo ha spinto a scegliere di fare il videomaker. Il venticinquenne ha fatto sapere che era solo un bambino quando già vedeva nel cinema una sorta di via di fuga, un bellissimo viaggio in una realtà parallela. Si occupa di video matrimoniali ma anche di spot:

"Ho 25 anni e faccio il videomaker. È una passione che ho sempre avuto, fin da bambino anche perché nei video e nel cinema ho sempre trovato una fuga dalla realtà. Penso che il cinema sia una forma d'arte che permette di andare in un'altra realtà. Quello che faccio è cercare di catturare emozioni e sentimenti e trasformarli in immagini. Faccio tanti video matrimoniali, spot. Il mio lavoro mi permette di viaggiare, di stare con tante persone e connetterle tramite immagini e suoni. Per me è una cosa necessaria, ne sento il bisogno".

È timido e dà valore all'amicizia

Giacomo ha anche svelato qualche dettaglio in più sul suo carattere. Ha ammesso di vivere di contrasti. Dunque, per certi versi è molto timido, ma all'occorrenza sa essere anche socievole. Ama confrontarsi e non si tira di certo indietro quando si tratta discutere. Per lui è fondamentale l'amicizia. Non tradirebbe mai un amico:

"Tengo molto alle amicizie, sono fedele. Ringrazierò sempre i miei amici perché sono cresciuto con loro e con loro sono cambiato ogni volta. Ogni volta che sbagliavo, che succedeva qualcosa, mi sono sempre sentito capito e ascoltato. L'amicizia per me è fondamentale. Sono un ragazzo timido e allo stesso tempo sono molto socievole. So che può sembrare un contrasto, ma io vivo di contrasti e contraddizioni. Ho diverse sfaccettature nel mio carattere. Amo discutere perché penso che dalla discussione e dal dialogo possa nascere sempre un punto diverso da quello che hai".

Cerca una ragazza semplice

Infine, come tradizione vuole, Giacomo ha indicato nel suo video di presentazione la ragazza che cerca nel salotto del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Ama la semplicità, dunque questa è la prima caratteristica necessaria per fargli battere il cuore. Inoltre, non dà troppo peso a una presenza eccessivamente ostentata: