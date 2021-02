Dopo l'esperienza risalente a luglio dello scorso anno con la prima edizione di Top Dieci, Carlo Conti è pronto a tornare in prima serata con una seconda stagione dello show di Rai1, a partire dal prossimo aprile. Questo è quanto, secondo TvBlog, sarebbe nei piani della tv pubblica che, quindi, affiderà nuovamente, a distanza di poco tempo, il programma al conduttore toscano.

Quando parte Top Dieci

Lo abbiamo visto fino a qualche settimana fa al timone di Affari Tuoi Sposi, dove in una collocazione speciale, a metà tra un prime-time e un pre-serale, Carlo Conti ha dato prova di conquistare il pubblico della rete ammiraglia della Rai, che ha seguito con assiduità le puntate del game show, nonostante il competitor di Canale 5, C'è Posta per te, ormai imbattibile nella consueta sfida degli ascolti tv. Con Top Dieci, quindi, il conduttore si prepara a tornare in prima serata con un programma che già nella sua prima edizione aveva riscontrato un certo successo da parte del pubblico italiano che lo aveva accolto con entusiasmo. Stando a quanto riportato da TvBlog, quindi, lo show andrà in onda a partire da aprile, quando su Canale 5 potrebbe esserci il serale di Amici 20. Top 10, dunque, dovrebbe prendere il via a partire dall'11 aprile, dopo la puntata del game show condotto da Amadeus.

La nuova edizione di Top Dieci

Il programma coprirà tutti i sabati di Rai1 di aprile e di maggio con una nuova serie, che vedrà nuovamente le squadre di vip intenti ad indovinare le varie classifiche messe in campo dal conduttore. Non è escluso che quest'anno possa esserci anche la presenza dell’orchestra diretta dal fido maestro Pinuccio Pirazzoli che avrà il compito di intonare le canzoni delle varie hit parade messe in gioco

Cosa vedremo nella prima serata di Rai1

Intanto, dopo l'exploit di questa nuova versione di Affari Tuoi, su Rai1 è iniziata la saga degli show musicali "A grande richiesta" con i quali si ripercorre la carriera artistica dei grandi della musica italiana. Sempre cavalcando l'onda della musica, avrebbe dovuto conquistare il prime time proprio questa primavere, il nuovo show "La canzone segreta" condotto da Serena Rossi, ma sembrerebbe che sia stato previsto un ricollocamento del programma, posizionandolo durante la settimana e non nel weekend.