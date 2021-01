Il sabato sera è ormai, da sempre, dominio indiscusso di C'è Posta per Te, lo show di Maria De Filippi domina gli ascolti tv e si conferma il più amato dai telespettatori che non mancano di collegarsi su Canale 5 nella prima serata del sabato sera. Intanto, però, ci sono nuovi programmi che dovrebbero debuttare sulle altre emittenti e il cui esordio continua ad essere procrastinato. Tra questi c'è un programma già annunciato dal direttore di Rai1, ovvero "La Canzone Segreta".

Slitta La Canzone Segreta

Il format che vedrà alla sua seconda esperienza come conduttrice televisiva Serena Rossi, riprende l'omonimo programma francese che ha avuto un grande successo e che, stando a quanto dichiarato nella presentazione dei palinsesti 2021, sarebbe dovuto arrivare in prime time dopo il Festival di Sanremo, diventando lo show di punta di Rai1 nella prima serata che, attualmente, è occupata da Affari Tuoi, condotto da Carlo Conti. È probabile, però, che la collocazione pensata per lo show canoro possa essere cambiata, magari proprio per evitare lo scontro con il competitor Mediaset. La Canzone Segreta, quindi, potrebbe comparire sul piccolo schermo durante la settimana, sondando il terreno degli ascolti e magari catturando l'attenzione del pubblico.

La nuova collocazione di Affari Tuoi

Adesso lo scontro tra titani è in realtà conformato in maniera diversa, dal momento che il game show di Rai1 è stato collocato in una fascia oraria diversa dal solito. Non si tratta di una prima serata canonica, ma di una trasmissione che inizia in quella fascia che siamo soliti indicare con l'access prime time, per terminare nel pieno della prima serata, attorno alle 22.30. Una modalità diversa di intrattenimento che permette alla tv pubblica di costruire diversamente il palinsesto che, nel caso di Mediaset, è invece ben centrato su un programma che, nonostante passino gli anni, non delude mai le aspettative tanto del pubblico, quanto dell'emittente.