Tra le novità di questa stagione Tv, obbligata a fare i conti con imprevisti continui dovuti naturalmente al Covid, c'è un programma tutto per Serena Rossi, in prima serata su Rai1. Ad annunciarlo è Stefano Coletta, direttore di Rai1, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Affari Tuoi, che tornerà da sabato 26 dicembre in una nuova forma e con un nuovo conduttore, Carlo Conti.

Le novità di Rai1 per il 2021

Coletta, forte del successo inatteso di The Voice Senior che si è chiuso solo ieri sera, coglie l'occasione per dare spunti alla stampa relativi ai prossimi mesi di Rai1. Oltre al ritorno di Top Dieci, il primo show di Rai1 in onda dopo la pandemia da coronavirus, ci sarà La Canzone Segreta, emotainment che verrà affidato proprio a Serena Rossi, da anni al centro del chiacchiericcio per un progetto in prima serata, nonché tra i nomi che in tanti invocano per Sanremo. “Si chiama La chanson secrète e tratterà il codice musicale – ha detto Coletta – perché il refrain della canzone è il tirante narrativo della serata". Poi il direttore aggiunge:

Il programma è fortemente legato all’emotainment. Arriverà un volto nuovo anche se conosciuto perché ha già fatto qualche esperienza. Si tratta di Serena Rossi. Credo molto nel suo talento perché ha un’enorme capacità vocale e sa anche recitare. Credo che ci sorprenderà in questo nuovo progetto. Il titolo italiano sarà La Canzone Segreta.

Come sarà il programma con Serena Rossi

Format francese dal titolo originale La Chanson Secrète, va in onda dal 2018 sull'emittente transalpina TF1. Il meccanismo del format francese prevede che undici partecipanti, volti noti del mondo della musica e dello spettacolo, ascoltino con le spalle rivolte al pubblico un artista proporre un suo celebre brano.

Quando andrà in onda

Stefano Coletta non ha reso noti i dettagli della messa in onda del programma e non si sa se lo vedremo in inverno o in primavera, ma per Serena Rossi, protagonista di progetti importanti recenti come il film Tv Io sono Mia e Mina Settembre, si tratterà di un momento importante per la sua carriera..