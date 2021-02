Come ogni anno, da molti anni a questa parte, anche nel 2021 Amici si chiuderà con il serale. Un appuntamento fisso di Canale 5 che completa la serie di programmi con cui Maria De Filippi domina il sabato sera televisivo da tempo immemore. Chiusa l'esperienza dell'edizione trionfale di C'è Posta Per Te in onda in queste settimane, che sta raccogliendo dati di ascolti impressionanti, il serale di Amici si prepara a tornare alla fine di marzo.

La data di partenza del serale di Amici

Stando a quanto riportato da TvBlog, la serata prescelta per il via ad Amici è quella di sabato 20 marzo. Una stagione, quella di quest'anno, che conterà in tutto 9 puntate e che quindi porterà il programma a coprire più di due mesi di programmazione del sabato di Canale 5 (non si prevede al momento un'edizione "Celebrities" come avvenuto lo scorso anno).

Il regolamento del serale di Amici 2021

Non è ancora chiara la formula del programma, che verrà resa nota nelle prossime settimane. Il regolamento di gara in continua trasformazione è uno dei fattori che più caratterizza il talent di Maria De Filippi, cambiato moltissime volte nei vent'anni di vita. L'anno scorso è tornata la divisione in due squadre, anche se sembrano lontane le edizioni con i due direttori artistici rappresentativi di ogni compagine. Toccherà capire con quali dinamiche Maria De Filippi intenda celebrare il ventennale del programma.

La giuria di Amici 2021

Ancora ignoti i nomi dei giudici in sala. Quest'anno il cast del programma si è arricchito della presenza di Lorella Cuccarini, che sta contribuendo molto alle dinamiche settimanali del talent e probabilmente sarà protagonista anche del serale. Per quel che riguarda la giuria, invece, circolano con una certa insistenza due indiscrezioni che vorrebbero Michele Bravi e Alessandro Amoroso nel cast del serale, anche se non è chiaro con quale compito.