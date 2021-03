A partire da mercoledì 24 marzo 2021 ritorna in seconda serata su Canale 5 Maurizio Costanzo Show, il talk condotto dal noto giornalista che da anni rappresenta uno dei programmi cardine di Mediaset. Per la prima puntata dell'edizione 2021 tra gli ospiti ci sarà anche Tommaso Zorzi. Ormai questo è proprio il momento dell'influencer che, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip e il suo ruolo da opinionista all'Isola dei Famosi, appare sempre più spesso in tv. L'ex gieffino si mostra in studio indossando una cravatta appartenuta ad un indimenticabile personaggio, di cui è lui stesso a svelare l'identità in alcune stories Instagram girate prima delle registrazioni dello show.

La cravatta che indossa Tommaso Zorzi è un regalo

Zorzi mostra in una video story un dettaglio del suo look: si tratta di una cravatta che non appartiene direttamente a lui, ma gli è stata regalata. "Sono appena arrivato in camerino al Costanzo, voglio spoilerarvi una cosa del mio look. Per il mio esordio a Costanzo Show indosserò questa cravatta e voi, direte, non mi dice niente. Questa è una cravatta che mi ha regalato Leo di suo papà Mike Bongiorno, quindi direi che mi porterà fortuna".

L'amicizia tra Tommaso Zorzi e Leonardo Bongiorno

Tommaso Zorzi ha bazzicato spesso il mondo dello spettacolo anche con i suoi rapporti extra lavorativi, considerando che la sua migliore amica è sempre stata Aurora Ramazzotti. Altro personaggio figlio d'arte con cui il trionfatore del reality di Canale 5 può vantare una bella amicizia è proprio Leonardo Bongiorno, come dimostra anche il regalo che il figlio del noto volto tv gli ha voluto donare. Tra loro non mancano anche frecciatine simpatiche, non ultima quella che riguarda l'incidente dopo il quale Bongiorno jr si è dovuto ingessare la gamba, tra i commenti in cui spiega come abbia fatto a farsi male, scherzando dice: "Scappavo in motorino dalle fan di Tommaso Zorzi", citando ironicamente l'amico che dopo il GF ha guadagnato più di un milione di nuovi followers.

Tommaso Zorzi e il suo futuro in tv

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair il 25enne ha dichiarato di essere pronto per un futuro in tv, soprattutto dopo aver portato avanti il reality più lungo della storia: "Credo di aver dimostrato al GF quello di cui sono capace, anche se in questa fase non vorrei accettare progetti più grandi di me. C’era anche la possibilità di valutare un ruolo da protagonista, ma credo che in tv sia necessario farsi le ossa. Non essendoci una scuola, la tv la impari facendola, ed è proprio quello che mi stanno dando la possibilità di fare".