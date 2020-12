Sono una delle "coppie" più amate del Grande Fratello Vip 2020, ma la loro amicizia ha rischiato di andare in frantumi per colpa di una nomination. La lite, con successiva riappacificazione, tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando è stata uno degli argomenti affrontati nella ventisettesima puntata in onda venerdì 18 dicembre. "E stata la mossa più strategica che abbia fatto da quando sono qui dentro", aveva ammesso Tommaso in una clip. In puntata, Zorzi ha spiegato: "A Stefania ho detto come sono andate le cose nella mia tesa. Avevo sentito un distacco da parte di Stefania. Lei mi ha detto che aveva voluto lasciarmi il mio spazio. Più volte ho notato che stava cominciando a stringere rapporti che le occupavano più tempo e ho notato un passo indietro. Quando le ho chiesto se andasse tutto bene e lei mi ha risposto di sì, ho voluto metterla alle stratte per darle uno scossone". Ma Stefania si è ribellata: "Ma ti rendi conto di cosa devo sentire? Voleva capire da questa cosa se avessi delle cose da dirgli". "Avrei voluto che quella nomination fosse palese e infatti l’ho palesata un secondo dopo che era finita la puntata", ha spiegato ancora Zorzi. Tra i due la pace è scoppiata definitivamente. Ma Antonella Elia non lo ha perdonato: "Tommaso, mi hai delusa".

Perché Tommaso aveva nominato Stefania

La nomination di Zorzi alla Orlando nella puntata precedente era stata un "colpo di testa" che aveva scioccato i fan (compresa Gaia, la sorella di Tommaso) e di cui lui stesso si era pentito immediatamente. Il 25enne star del web aveva spiegato di aver nominato l'amica per via di uno screzio precedente: "Nominandola, scoperchio il vaso di Pandora, perché quando sei messa alle strette devi attaccare. Hai la scusa per prendertela con me perché ti ho fatto una cosa e me le dici tutte. È propedeutico alla creazione di un rapporto", ha poi aggiunto Zorzi. La nomination è comunque finita nel vuoto perché Stefania non è andata al televoto, a differenza dello stesso Tommaso.

La pace tra la Orlando e Zorzi

Stefania ha subito dichiarato di non avere alcun astio nei confronti dell'amico Tommaso, cui è legata da un amore quasi materno. La sua delusione è però apparsa evidente, tanto che la Orlando si è sfogata con uno scontro con Maria Teresa Ruta. Con entrambi, è però arrivata presto la pace. Stefania ha fatto capire a Tommaso di non avere nulla contro di lui: “Tu hai pensato che io mi sia allontanata, quindi mi hai fatto una scenata di gelosia? Voglio che tu non pensi che ci sia qualcosa e qualcuno che ci possa allontanare, io ci sarò sempre per te. Tu sei sempre al primo posto. Tu mi devi dire tutto, se hai dei dubbi mi devi parlare, mi hai fatto stare così male. Io ti amo per quello che sei. Ti voglio davvero bene”. I due si sono abbracciati e Tommaso ha confermato di aver trovato nell'amica un porto sicuro: "Tu sei la persona più importante qua dentro".