Sono giorni difficili per il rapporto tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello Vip. La nomination del milanese ai danni dell’amica ha provocato una crisi. Stefania non è riuscita a nascondere la sua delusione, sentendosi tradita. Tommaso si è scusato per averla nominata e, poco dopo la diretta del GF Vip di lunedì 14 dicembre, ha dichiarato di avere commesso un errore. Ma qualche ora fa è arrivato il suo ripensamento e Zorzi ha confessato a Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Pierpaolo Pretelli il vero motivo della sua nomination.

Il vero motivo della nomination di Tommaso Zorzi

Parlando con i coinquilini delle ragioni che lo hanno spinto a nominare l’amica Stefania, Tommaso ha spiegato: “Sulle nomination sono una scheggia pazza, nessuno è salvo dalle mie nomination. Dato che io avevo visto delle cose in Stefania…C’erano delle frasette che celavano un astio, anche con me e Maria Teresa. Nominandola, scoperchio il vaso di Pandora, perché quando sei messa alle strette devi attaccare. Hai la scusa per prendertela con me perché ti ho fatto una cosa e me le dici tutte. È propedeutico alla creazione di un rapporto. Secondo me c’erano delle cose. Lei dice che non c’è nessun problema ma non mi guarda neanche in faccia. […] Gli ultimi 10 giorni non ci siamo ca***i tanto, e 10 giorni qua dentro è un mese. Ci ca***mo poco da quando è uscito Francesco, quindi qualcosa sotto c’era. Se viene fuori, serve” (qui il video).

La nomination di Zorzi: “Serve a far crescere il rapporto”

Tommaso ha quindi ricordato la sua nomination a Francesco Oppini di qualche mese fa. Anche all’epoca l’influencer si assicurò un colpo di scena, nominando l’uomo del quale solo poche settimane più tardi, si sarebbe detto innamorato: