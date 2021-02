Rischia di interrompersi dopo sei mesi il sodalizio tra Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 8 febbraio, Zorzi ha deciso di nominare l’amica Maria Teresa. Ha motivato la decisione di mandarla al televoto con le bugie presumibilmente raccontate dalla donna a proposito del rapporto con Francesco Baccini. Una nomination inaspettata quella di Tommaso, che da mesi con Maria Teresa condivide la camera e un’amicizia che sembrava essere salda. La nomination non ha sorpreso Stefania Orlando, altro membro di un trio che sembrava destinato a resistere fino alla fine del reality. A fine puntata, la donna ha perfino pensato di chiedere all’amico come avesse reagito lo studio alla nomination contro Maria Teresa. “Quando hai nominato Maria Teresa che cosa hanno detto in studio? C’è stato un applauso, c’è stato un ‘ohhh’?”. Una domanda precisa quella di Stefania che ha tentato così di saggiare l’eventuale risposta del pubblico alla nomination a sorpresa di Tommaso.

Tommaso Zorzi: “Francesco Oppini ha fatto la ola”

Tommaso ha quindi ricordato la contestazione ricevuta in studio da Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e ha aggiunto: “Guenda ha protestato, Francesco ha fatto la ola, Matilde ha fatto la ola e Guenda ha detto ‘Voi siete un trio bellissimo, non dovete romperlo. Vi volete bene’ e ho risposto ‘ allora la nomino perché le voglio bene’”.

Dopo la nomination a Maria Teresa, Tommaso Zorzi ha cambiato camera

Terminata la puntata, Tommaso Zorzi ha deciso di cambiare camera. Fino a oggi aveva condiviso la stanza con le amiche Maria Teresa e Stefania ma dopo l’episodio della presunta bugia raccontata a proposito del rapporto con Francesco Baccini, l’influencer milanese ha preferito andare a dormire altrove. Una presa di distanza da Maria Teresa che quest’ultima ha cominciato a percepire e che rischia di incrinare il rapporto tra i tre in attesa della finalissima del GF Vip che eleggerà il vincitore di questa lunghissima edizione del reality.