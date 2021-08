Stranger Things 4, il nuovo teaser annuncia l’uscita della serie Dopo quasi due anni di attesa finalmente si ha un’idea di quando arriveranno su Netflix i nuovi episodi di “Stranger Things”. La quarta stagione della serie, infatti, sarà disponibile dal 2022. Non è ancora stata diffusa una data precisa, ma dal nuovo teaser si intravedono alcuni momenti salienti della nuova stagione, aumentando così l’adrenalina dei fan.

A cura di Ilaria Costabile

La quarta stagione di Stranger Things sta per arrivare su Netflix. Dopo quasi due anni d'attesa, finalmente i fan sapranno quanto ancora dovranno aspettare prima di rivedere i loro beniamini pronti ad una nuova avventura che, però, non scrive la parola ‘fine' sulla serie. La piattaforma streaming ha rilasciato un nuovo teaser trailer alla fine del quale si evince che, pur senza una data precisa, l'arrivo della serie è previsto per il 2022.

Il terzo teaser di Stranger Things

Chi sperava di rivedere Undici e gli altri entro la fine di quest'anno, purtroppo, dovrà riporre le sue speranze in un cassetto che potrà riaprire all'inizio del 2022, quando verosimilmente si avranno più notizie, se non un una vera e propria data d'uscita dei nuovi episodi di Stranger Things, ritardati a causa della pandemia. Il nuovo trailer mostra alcune immagini di quello che succederà nella quarta stagione inframmezzate da alcuni momenti estrapolati da quelle precedenti, come una sorta di file rouge che percorre la storia sin dall'inizio. Quello divulgato da Netflix è già il terzo teaser della stagione, il primo fu reso noto almeno un anno fa e ad ogni nuovo breve trailer i fan possono scoprire qualcosa di cui non erano a conoscenza.

Cosa sappiamo finora della quarta stagione

Se nel primo trailer si scopre che lo sceriffo Hopper è sopravvissuto ed è imprigionato in Russia, nel secondo reso noto lo scorso maggio si torna all'Hawkins National Laboratory dove si vede lo scienziato Martin Brenner, comparso nella prima stagione. Per quanto riguarda la trama, a parte questi piccoli indizi forniti finora, non c'è altro che sia stato lasciato trapelare né dagli attori, né da Netflix, ma si è insinuato il dubbio che uno dei protagonisti possa non superare le ultime sfide e quindi sparire per sempre. Ci saranno nuovi interpreti che entreranno a far parte della storia e si insedieranno nel misterioso e temibile mondo di Stranger Things e dovranno fare i conti con una realtà ben diversa da quella che avevano sempre immaginato.