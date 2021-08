Cobra Kai 4: il teaser annuncia quando arrivano i nuovi episodi A partire dal prossimo dicembre torna su Netflix Cobra Kai, la serie sequel di Karate Kid, con la sua quarta stagione. Nuove rivalità e sfide aspettano i protagonisti che dovranno fare i conti con un ritorno inaspettato e temibile che cambierà completamente le carte in tavola. Intanto, in attesa dell’approdo in streaming, la piattaforma ha diffuso il primo teaser trailer.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il successo delle prime tre stagioni, anche la quarta di Cobra Kai, la serie sequel di Karate Kid, è pronta per arrivare su Netflix. La piattaforma streaming ha rilasciato il primo teaser trailer della prossima stagione che, stando a quanto si legge, sarà disponibile a partire da dicembre. Non c'è ancora un giorno preciso, ma entro l'anno, quindi, arriveranno i nuovi episodi di una delle serie che ha riscosso maggior successo in quest'ultimo anno.

I nuovi episodi di Cobra Kai

Le sfide sul palco più importante del mondo stanno per iniziare e i protagonisti sono pronti ad indossare nuovamente il kimono per battersi, ma stavolta rispetto agli episodi precedenti, il nemico contro cui lotteranno è comune e non ci sarà un'unica e reciproca rivalità. Johnny Lawrence interpretato da William Zabka e Daniel LaRusso che ha il volto di Ralph Macchio sono decisi a scendere in campo insieme ai loro allievi per battere un terribile rivale: John Kreese (Martin Kove) che tra i suoi pupilli ha dei ragazzi dalle grandi capacità, che hanno dimostrato un'innata forza, ovvero Demetri, Robby e Hawk. Nella quarta stagione, quindi, vedremo due storici rivali, Daniel e Jhonny, mettere da parte la loro competizione a favore di una lotta più grande e potente quella contro il villain Terry Silver, richiamato da John Kreese, come si vede alla fine della terza stagione.

Il cast della quarta stagione

I personaggi principali sono stati confermati, ma nella quarta stagione ritorneranno anche Vanessa Rubio che interpreta Carmen, la mamma di Miguel e Peyton List il cui ruolo è stato affidato a Tory Nichols. Non mancano, però, i nuovi arrivi. Vedremo infatti l'attore Dallas Dupree Young, ingaggiato per il ruolo di Kenny, un ragazzo arrivato da poco in città che decide di imparare il karate per difendersi dal bullismo. A lui si aggiunge l'attrice esordiente Oona O'Brien che darà il volto a Devon, una possibile nuova studentessa, competitiva e irascibile soprattutto quando si tratta di metterla alla prova.