È cominciata la Geeked Week di Netflix, la settimana di eventi online in cui il servizio presenta le novità più importanti del prossimo futuro. Tra queste, c'è un annuncio che sarà particolarmente apprezzato da chi ha seguito Stranger Things e Chiamatemi Anna. Amybeth McNulty, la protagonista della serie tratta dal romanzo di Lucy Maud Montgomery, "Anna dai capelli rossi", entra nel cast principale di Stranger Things 4.

Chi è Amybeth McNulty

Amybeth McNulty è un'attrice irlandese naturalizzata canadese, nata nel 2001. È principalmente nota per il ruolo di Anna Shirley Cuthbert nella serie televisiva originale Netflix Chiamatemi Anna tratta dal romanzo Anna dai capelli rossi. La giovanissima attrice è impegnata con Louis Hynes, attore di un'altra serie Netflix dal grande successo, "Una serie di sfortunati eventi". I due sarebbero fidanzati da oltre un anno. In Stranger Things 4, Amybeth McNulty sarà Vickie, una nerd disinvolta e dalla parlantina veloce.

Le new entry in Stranger Things 4

Netflix ha annunciato altri tre attori protagonisti della quarta stagione di Stranger Things: Myles Truitt, Regina Ting Chen e Grace Van Dien. Myles Truitt sarà Patrick, una star del basket di Hawkins che ha tutto nella vita fino a quando una serie di eventi sconvolgeranno il suo perfetto equilibrio. Regina Ting Chen, che abbiamo di recente apprezzato in The Falcon and The Winter Soldier, sarà invece Ms. Kelly, consulente di orientamento che si preoccupa di aiutare gli studenti in difficoltà. Chiude la rassegna dei nuovi ingressi nel cast Grace Van Dien nel ruolo di Chrissy, la ragazza più popolare della scuola che sembra celare un oscuro segreto.

Stranger Things, creata dai fratelli Duffer, è uno dei progetti più amati e apprezzati degli ultimi cinque anni. Una vera e propria lettera d'amore a tutti i film degli anni '80, da cui cita a piene mani.