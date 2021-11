Storia di una famiglia perbene, cast e puntate della fiction con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari La fiction Storia di una famiglia perbene va in onda su Canale5 a partire da mercoledì 3 novembre. Giuseppe Zeno e Simona Cavallari interpretano Antonio e Teresa De Santis e raccontano la storia di una famiglia di pescatori che tenta di tenere la propria figlia, Maria, lontana da Michele, figlio del boss della città. La fiction in 4 puntate, tratta dal romanzo di Rosa Ventrella, è ambientata a Bari.

A cura di Daniela Seclì

Mercoledì 3 novembre, al via su Canale5 la nuova fiction Storia di una famiglia perbene con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. La serie tv in quattro puntate è ambientata a Bari vecchia. Tramite la voce narrante di Maria, figlia minore del pescatore Antonio De Santis e della moglie Teresa, gli spettatori si immergeranno nell'atmosfera degli anni '80 e primi '90. L'arco della narrazione, infatti, va dal 1985 al 1992. La fiction è un adattamento del romanzo Storia di una famiglia perbene di Rosa Ventrella. Al centro della trama, tra soprusi, sogni e speranze, due famiglie contrapposte, quella dei pescatori De Santis e quella dei malavitosi Straziota. In primo piano, la forte amicizia che poi si trasforma in amore impossibile tra i loro due figli: Maria e Michele. Nel cast oltre a Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, anche Vanni Bramati nei panni di Don Nicola Straziota. La regia è affidata a Stefano Reali. L'appuntamento è alle ore 21:25.

Le anticipazioni della prima puntata di Storia di una famiglia perbene

Anticipazioni della prima puntata della fiction Storia di una famiglia perbene, in onda mercoledì 3 novembre. Episodio 1 – la narrazione ha inizio dall'anno 1985. Maria è la figlia di Antonio e Teresa De Santis, due pescatori. Vive in un rione popolare ed è stata soprannominata da tutti Malacarne, proprio perché insolente e determinata. Poi c'è Michele. Ama perdersi nella sua più grande passione, la musica. È un ragazzo educato e sempre misurato nelle parole. Purtroppo il suo destino è segnato. Anche lui, come suo padre Nicola Straziota, dovrà gettare la sua vita alle ortiche unendosi a una banda di contrabbandieri. Antonio De Santis non tollera che sua figlia Maria sia amica di Michele, destinato a diventare uno scarto della società. Così, tenta in ogni modo di ostacolarli. I due fuggono andando incontro a conseguenze drammatiche.

Il cast di Storia di una famiglia perbene: attori e personaggi

Giuseppe Zeno interpreta Antonio De Santis;

Simona Cavallari interpreta Teresa De Santis;

Silvia Rossi e Federica Torchetti interpretano Maria De Santis;

Andrea Arru e Carmine Buschini interpretano Michele Straziota;

Vanni Bramati interpreta Don Nicola Straziota.

Nel cast anche Alessio Gallo che interpreta Carlo Straziota; Vito Mancini che interpreta Salvo Straziota; Eugenio Ricciardi che interpreta Giuseppe De Santis; Lorenzo Mazzotta che interpreta Vincenzo De Santis. E poi Elena Cantarone interpreta Antonietta De Santis; Marco Falaguasta interpreta il Colonnello Ettore Zarra; Monica Dugo interpreta Silvia Zarra; Elia Marangon interpreta Alessandro Zarra; Angelo Libri interpreta il Brigadiere Colella; Rinat Khismatouline interpreta Kristy Boci; Kevin Magrì interpreta Gaetano detto Mezzafemmina; Crescenza Guarnieri interpreta Tinuccia; Maria Andrea Cesari interpreta Agata Del Santo; Carmela Vincenti interpreta La Masciara Rosa; Federico Calistri interpreta Josef Boci; Paolo De Vita interpreta il Professor Caggiano; Sonia Aquino interpreta Angelica Straziota.

La trama della fiction ispirata al libro di Rosa Ventrella

La trama della miniserie Storia di una famiglia perbene è ispirata all'omonimo romanzo di Rosa Ventrella. Racconta la storia d'amore impossibile tra Maria, proveniente da una famiglia di onesti pescatori e Michele, figlio del boss Nicola Straziota. I padri dei due protagonisti hanno un conto in sospeso che li porta a odiarsi. Antonio De Santis è pronto anche a ricorrere alla violenza pur di tenere la sua Maria lontana da Michele. Dal canto suo, Michele vorrebbe dedicarsi alla sua chitarra e alla passione per il canto, ma suo padre non intende dargli ascolto e tenta di includerlo subito in attività di contrabbando. Sette anni più tardi, nel 1992, Michele torna a Bari per i suoi loschi affari con il narcotraffico e ritrova Maria, ormai fidanzata con il figlio di un colonnello dei carabinieri. L'amore si riaccenderà? Sullo sfondo della trama, fatti realmente accaduti come la morte di Giovanni Falcone, la caduta del Muro di Berlino e lo sbarco dei 20mila albanesi a bordo della Vlora, l'8 agosto 1991 a Bari.

Dove è stata girata la serie TV

La Puglia torna a essere protagonista. La serie televisiva Storia di una famiglia perbene, infatti, è stata ambientata principalmente a Bari. Tuttavia, non mancano altre incantevoli location come Polignano a Mare, Monopoli,Conversano, Ostuni e Fasano.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming su Mediaset Infinity

Storia di una famiglia perbene è una serie TV composta da 4 puntate. Per assistere agli episodi basterà sintonizzarsi su Canale5 il mercoledì in prima serata, precisamente alle ore 21:25. Tuttavia, è anche possibile vedere le puntate in diretta streaming su Mediaset Play. Le puntate in replica saranno disponibili su Mediaset Infinity.