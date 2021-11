Storia di una famiglia perbene, quarta e ultima puntata del 24 novembre: il finale di stagione Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Storia di una famiglia perbene, in onda mercoledì 24 novembre. Ecco cosa succederà nel finale della fiction con Giuseppe Zeno, Carmine Buschini e Simona Cavallari.

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Storia di una famiglia perbene, in onda mercoledì 24 novembre su Canale5. È giunta al finale di stagione, la fiction con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Carmine Buschini. Nell'ultimo episodio, non mancheranno i colpi di scena. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Canale5. Ecco le anticipazioni che svelano cosa accadrà ad Antonio e Teresa De Santis, a Maria e a Michele Straziota. Attenzione spoiler.

Storia di una famiglia perbene, ultima puntata del 24 novembre

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Storia di una famiglia per bene. Nell'episodio 4 – Maria supera brillantemente l'esame di maturità. Alessandro le fa una proposta per festeggiare degnamente questo ambizioso traguardo. La invita, infatti, a raggiungere la villa di famiglia per passare qualche giorno insieme in assoluto relax, godendosi il mare. Maria, da una parte, non riesce a ignorare il fatto che Michele, il ragazzo che ha tanto amato, sia di nuovo a Bari. Tuttavia, la nonna le consiglia di accettare l'invito di Alessandro.

Maria svela a Michele perché l'ha lasciato

Il Colonnello Zarra continua nelle sue indagini per tentare di mettere fine agli affari illeciti della famiglia Straziota. Riesce a catturare un loro collaboratore e lo costringe a rivelare tutto ciò che sa. Maria, intanto, vive un incubo. Il suo soggiorno alla villa al mare di Alessandro, infatti, non è affatto rilassante. Gli amici del giovane, non fanno che prendersi gioco di lei e renderla vittima di dispetti crudeli. Per Michele si avvicina il momento di un'importante rivelazione. Tornato a Bari, infatti, viene a sapere che nel quartiere stanno per verificarsi pericolosi cambiamenti. Così, corre da Maria e le dice di essere pronto a farle da scudo, proteggendola anche a costo della sua stessa vita. Maria, allora, gli confessa come sono andate realmente le cose: Nicola Straziota, boss e padre di Michele, sette anni fa ha minacciato di uccidere il padre di Maria, Antonio, se la ragazza non si fosse allontanata subito da suo figlio. Per questo il loro amore si è spezzato.