Storia di una famiglia perbene, anticipazioni puntata 10 novembre: Antonio sconvolto e furioso Le anticipazioni della seconda puntata di Storia di una famiglia perbene, in onda mercoledì 10 novembre. La trama della fiction con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari sarà ricca di colpi di scena. Un segreto, infatti, verrà a galla e sconvolgerà Antonio De Santis che diventerà ancora più rabbioso e drastico verso i suoi figli.

A cura di Daniela Seclì

La seconda puntata della fiction Storia di una famiglia perbene va in onda mercoledì 10 novembre, alle ore 21:25 su Canale5. Le anticipazioni della trama del nuovo episodio della serie tv con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari svelano che Antonio e Teresa De Santis dovranno affrontare mille difficoltà, dopo che il peschereccio è stato dato alle fiamme. Maria, che rischia di non poter più andare a scuola, troverà conforto in Michele. Ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata di Storia di una famiglia perbene.

Storia di una famiglia perbene, anticipazioni seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata della serie tv Storia di una famiglia perbene, in onda mercoledì 10 novembre su Canale5. Nella trama del secondo episodio, i De Santis devono fare i conti con le conseguenze del rogo che ha distrutto il loro peschereccio. Teresa e Antonio si vedranno costretti a prendere una decisione drastica. La coppia, infatti, non ha più i soldi per permettere alla figlia Maria di studiare. Non hanno scelta, se non quella di dire alla giovane che dovrà lasciare la scuola. Michele non può fare a meno di notare il dolore di Maria davanti alla prospettiva di vedersi costretta a interrompere così bruscamente la sua carriera scolastica. Così, il giovane le offre del denaro che le permetterà di continuare a studiare. Quella somma, tuttavia, proviene da affari illeciti.

Antonio scopre che suo padre era legato agli Straziota

Maria resta molto colpita dal gesto di Michele e ancora una volta vede in lui l'unica persona di cui può fidarsi e in grado di comprenderla fino in fondo. Così, nasce l'amore. Per ricambiare il favore, Maria tenta di convincere Michele a dare una possibilità al suo sogno di diventare un cantante, iscrivendosi a un provino. Antonio, che della sua onestà ha fatto il faro di ogni sua azione, deve affrontare un'amara verità. Suo padre non era affatto la persona perbene che lui pensava, ma era legato proprio alla famiglia del boss Straziota. Così, la reazione di De Santis sarà doppiamente furiosa quando scoprirà che Vincenzo è stato visto in compagnia dei figli di Don Nicola ed è coinvolto in attività di contrabbando. Non esiterà a cacciarlo di casa. Maria e Michele sono pronti a scappare. Intendono raggiungere Milano, dove il giovane potrà gettare le basi di una carriera da cantante e lasciarsi alle spalle il contesto malavitoso da cui proviene. Don Nicola, tuttavia, scoprirà le intenzioni del figlio.