Chi sono Federica Torchetti e Carmine Buschini, i nuovi attori in Storia di una famiglia perbene Federica Torchetti e Carmine Buschini sono le due new entry nel cast di Storia di una famiglia per bene, la fiction in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5. I due giovani attori interpreteranno Maria De Santis e Michele Straziota.

A cura di Elisabetta Murina

Federica Torchetti e Carmine Buschini

Storia di una famiglia perbene è la nuova fiction di Canale 5, in onda ogni mercoledì in prima serata. Nel cast ci sono due nuovi attori: Federica Torchetti e Carmine Buschini, che interpreteranno Maria De Santis e Michele Straziota nella terza puntata della serie. I due hanno sostituito Silvia Rossi e Andrea Arru, che interpretavano gli stessi personaggi ma da bambini. Ora, invece, li ritroveremo 19enni, 7 anni dopo l'ultima volta.

Chi è Federica Torchetti, la carriera dal cinema alla tv

Federica Torchetti (IG @federicatorchetti)

Federica Torchetti (Instagram @federicatorchetti) ha 26 anni ed è nata a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Dopo essersi diplomata alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè, ha conseguito una laurea in lunghe. La sua carriera spazia dal cinema alla televisione. Sul grande schermo ha fatto parte del cast de La scuola Cattolica, uscito da poco nelle sale, e ha recitato anche in Mondocane (2021) e in L'ultimo Paradiso (2021). Sul piccolo schermo, invece, si è fatta conoscere dal pubblico per il suo ruolo bella serie Netflix Zero e nella fiction Storia di una famiglia perbene, dove interpreta Maria De Santis.

Chi è Carmine Buschini, da Braccialetti Rossi a Storia di una famiglia perbene

Carmine Buschini (IG @carminebuschini)

Carmine Buschini (Instagram @carminebuschini) ha 25 anni ed è nato a Longiano, in provincia di Forlì-Cesena. Ha avuto un'infanzia difficile: a 10 anni i servizi sociali lo hanno tolto dalla custodia della madre, una donna che ha avuto 14 figli con due uomini diversi, e affidato a una casa-famiglia. Durante l'adolescenza è stato adottato da una famiglia residente in Emilia Romagna, che lo ha aiutato negli studi. La sua carriera televisiva è iniziata appena 17enne, con la partecipazione a Braccialetti Rossi, la fiction di Rai1 andata in onda nel 2014 e nel 2016. Ha preso poi parte al cast di altre due fiction e un film: Il capitano Maria, Cuori e Liberi di scegliere, uscito nelle sale nel 2019. Ora lo ritroveremo in Storia di una famiglia perbene con il ruolo di Michele Straziota.