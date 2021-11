Storia di una famiglia perbene conquista gli ascolti tv, la fiction di Canale 5 convince il pubblico La prima serata di mercoledì 10 novembre ha visto primeggiare negli ascolti tv la fiction di Canale 5, Storia di una famiglia perbene. Sul podio anche la replica del tributo a Ennio Morricone, condotto da Il Volo e, come sempre, Chi l’ha visto? che si conferma una delle trasmissioni più seguite.

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di mercoledì 10 novembre ha visto sfidarsi in fatto di ascolti tv la replica de Il Volo-Tributo ad Ennio Morricone che, per l'appunto, nasceva il 10 novembre e per ricordarlo la Rai ha voluto riproporre la serata evento dedicata al grande compositore, già andata in onda lo scorso luglio ad un anno dalla sua scomparsa. Lo show ha conquistato l'interesse del pubblico che, però, ha preferito la seconda puntata della fiction "Storia di una famiglia perbene" con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari che, infatti, si attesta come show più visto della serata superando i 3 milioni e mezzo e facendo risalire gli ascolti delle fiction Mediaset che, quindi, hanno ritrovato nuovo lustro. Anche Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli, si posiziona come una delle trasmissioni più seguite della terza rete, sfiorando quasi i due milioni di telespettatori.

Ascolti tv mercoledì 10 novembre

Nella serata di ieri, mercoledì 10 novembre 2021, su Rai1 la replica de Il Volo – Tributo a Ennio Morricone ha intrattenuto 3.322.000 spettatori registrando il 16.6% di share. Su Canale5 Storia di una Famiglia Perbene ha conquistato l'attenzione di 3.538.000 spettatori guadagnando uno share del 17.7%. Su Rai2 il finale de Il Cacciatore 3 è stato visto da 917.000 spettatori con il 4.1% di share. Su Italia1 Suicide Squad ha segnato 1.368.000 spettatori registrando il 6.3%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato seguito da 1.947.000 spettatori ottenendo il 9.6%. Su Rete4 il talk show Zona Bianca è stata la scelta di 573.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 Non è L’Arena ha registrato 799.000 spettatori arrivando al 4.7% di share. Su Tv8 il Live Show di X Factor in replica è stato visto da 446.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi è stato scelto da 331.000 spettatori conquistando 1.5% di share.