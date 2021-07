Stefano Sirena a letto con Federica Cleo: “Io vado avanti, Manuela finge di vivere la favola” Stefano Sirena e Federica Cleo si mostrano per la prima volta insieme sui social. Dopo l’esperienza a Temptation Island che ha portato alla fine della sua storia con Manuela Carriero, il cestista dice di godersi questa nuova avventura amorosa accanto alla single conosciuta all’Is Morus Relais. Non mancano, però, frecciate rivolte alla sua ex, dove la accusa di essere ancora attaccata a lui e alla loro relazione.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'esperienza a Temptation Island, conclusasi con la fine della loro storia d'amore, Stefano Sirena e Manuela Carriero si vivono i loro nuovi amori alla luce del sole. Entrambi, infatti, pare abbiano trovato nei single conosciuti all'Is Morus Relais le caratteristiche che cercavano da sempre in un compagno/a. Ed è così che anche il cestista pubblica il primo scatto insieme a Federica Cleo: avvolti tra le lenzuola in una camera d'albergo di Catania, sorridenti e spensierati. Eppure, non mancano delle frecciate da parte di lui dirette inequivocabilmente alla sua ex.

La prima foto con Federica Cleo

"Il buongiorno più bello" scrive Stefano Sirena sotto lo scatto che lo vede accanto alla tentatrice venticinquenne con cui ha iniziato una conoscenza al di fuori del programma. I due avevano dimostrato di avere un gran feeling durante la trasmissione, lui aveva parlato della sua fidanzata, Manuela, in termini poco gradevoli, apostrofandola in ogni occasione, lamentandosi del suo comportamento e definendola "immatura e stupida", mentre con Federica Cleo la conoscenza sembrava procedere piuttosto spedita su un livello completamente diverso dalla sua storia precedente. E, infatti, eccoli abbracciati, felici di poter confermare che la loro liaison continua, sempre più forte, anche lontano dalle telecamere.

La frecciata di Stefano Sirena a Manuela Carriero

Eppure, anche in un momento di felicità come dovrebbe essere l'inizio di una nuova storia, tornare col pensiero al passato sembra inevitabile. Ed è così che, infatti, Stefano Sirena pubblica una foto davanti allo specchio che lo ritrae torso nudo, scrivendo accanto una frase diretta in maniera inequivocabile alla sua ex Manuela Carriero. Sirena, infatti, dopo le prime foto che lei ha pubblicato insieme a Luciano Punzo, in cui i due si abbracciano e si scambiano baci affettuosi, lui insinua che in realtà lei continui a cercarlo e a scrivere anche alle sue ex, quasi a voler avvalorare le voci che ritengono sia una relazione fintaquella nata tra il modello campano e la 31enne:

