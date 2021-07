La prima foto di coppia di Manuela Carriero e Luciano Punzo dopo Temptation Island Prosegue la relazione tra Luciano Punzo e Manuela Carriero. La giovane, che ha detto addio a Stefano Sirena nel corso del falò di confronto a Temptation Island 2021, ha pubblicato la prima foto di coppia. Nello scatto in bianco e nero, i due si stringono in un abbraccio. Poi, è arrivata anche la dedica di Luciano.

A cura di Daniela Seclì

Luciano Punzo ha fatto ricredere tutti gli spettatori di Temptation Island che ritenevano che stesse solo interpretando bene il ruolo del tentatore. La relazione con Manuela Carriero, infatti, sta procedendo a gonfie vele. Per il momento, dunque, sembra che Punzo abbia intenzioni serie con la donna che, intanto, ha messo fine alla relazione con Stefano Sirena.

La prima foto di coppia

Luciano Punzo, davanti a Filippo Bisciglia, non ha nascosto di provare un reale interesse per Manuela Carriero. Il giovane ha fatto sapere di averla presentata alla sua famiglia. Si sarebbe già stabilito un ottimo rapporto tra la brindisina e la madre di Luciano:

“Manuela è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po’ di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati”.

Poche ore dopo la diretta dell'ultima puntata di Temptation Island 2021, poi, Manuela Carriero ha cambiato la foto del suo profilo Instagram, pubblicando il primo scatto di coppia che la ritrae, appunto, con Luciano Punzo. Il "tentatore" la stringe in un abbraccio mentre Manuela scatta la foto (vedi foto in alto, ndr).

Luciano Punzo dedica Fuoco nel fuoco a Manuela Carriero

I due sono ormai liberi di vivere a pieno questa relazione e non dimenticano di scambiarsi tenere dediche sui social. Luciano Punzo ha canticchiato per Manuela, la canzone Fuoco nel fuoco di Eros Ramazzotti. In particolare, il verso: "La notte sembra perfetta, per consumare la vita, io e te. C'è un bisogno d'amore, sai, che non aspetta". Manuela Carriero sembra avere apprezzato il pensiero e ha ripubblicato la Story sul suo profilo. Intanto, in queste ore, stanno pianificando di rivedersi. Solo il tempo saprà dirci se stavolta Manuela ha trovato l'uomo giusto.