Schiaffi a Temptation Island 2021, Manuela aggredisce Stefano durante il falò Lite accesa tra Manuela e Stefano, durante il falò di confronto a Temptation Island 2021. Lui rivela in Tv che lei ha il naso rifatto perché è insicura. Lei reagisce furiosamente e lo aggredisce, schiaffeggiandolo. Il conduttore Filippo Bisciglia è costretto a intervenire per dividerli e riportare la calma.

Volano schiaffi nell'ultima puntata di Temptation Island 2021. Durante il falò di confronto tra Stefano e Manuela, la ragazza aggredisce il compagno durante il falò di confronto finale. La coppia è arrivata alla fine del programma completamente spaccata. Manuela, ferita dal suo compagno per essere stata tradita più volte, si è avvicinata al single Luciano Punzo, fino a baciarlo. Stessa cosa accaduta a Stefano con la single Federica.

Il falò di confronto tra Manuela e Stefano

Un falò di confronto che è iniziato subito col piede sbagliato, visti i toni di entrambi. "Parlo io, lei ha parlato anche troppo", esordisce Stefano, accusando la compagna di averlo offeso sin dal primo giorno, deridendo le sue insicurezze e contestandogli di avere un rapporto sbagliato con i soldi. "Hai trovato uno che come te vive sulle nuvole – ha detto riferendosi a Luciano, per poi aggiungere – Non pensare che sono stato con le mani in mano".

"Non ho trovato un tacchino, ma un uomo", ha risposto Manuela, per poi parlare del bacio: "Io non mi pento di quello che ho fatto. Mi hai sempre tradita e io ti ho perdonato, perché il perdono non si nega a nessuno. Per dimenticare ci vuole un uomo accanto, non uno come te".

"Hai il naso rifatto", Manuela aggredisce Stefano

La lite è proseguita fino al culmine, quando Stefano non ha parlato del suo naso rifatto, cosa per la quale Manuela è letteralmente esplosa, scagliandosi contro Stefano e prendendolo a schiaffi. La cosa ha costretto Filippo Bisciglia a intervenire per dividerli e chiedere a Manuela di smetterla. "Sei un porco, un maiale", le ha urlato lei.

Per assurdo il falò di confronto, dopo questo momento di rabbia, prende un'altra piega. I due, dopo ulteriori accuse, ha visto i due provare a comprendersi. Lei a riconoscere le sue insicurezze, rivendicandole, e chiedendogli perché abbia sempre fatto di tutto per farle notare. Stefano è scoppiato in lacrime: "Ero entrato qua con l'intenzione di rimediare, tu no", ha detto lui. "Sono debole, sono insicura, non me ne vergogno. Non penso che tu sia cattivo, credo tu abbia dei problemi". ha risposto Manuela. "Il problema dell'ultimo anno e mezzo è stato che mi hai perdonato ma non mi hai perdonato", ha detto quindi Stefano. "Quindi adesso il mostro sono io – ha ribattuto Manuela – Ti ho perdonato, non riesco a dimenticare e mi domando ogni santo giorno perché. Tu non capisci il dolore che mi hai provocato, non riesco a dimenticare le cose, non ce la faccio, non me ne dimentico. Stai sempre a dirmi tutte queste cose che mi fanno stare tanto male".

Manuela: "Non possiamo stare insieme"

Per fortuna, verrebbe da dire, Manuela trova la forza di chiudere definitivamente: "Sono arrivata alla conclusione che non possiamo stare insieme, tu vuoi delle cose e io altre. Io ti vorrò bene per sempre, ti auguro tanta felicità, ma non staremo più insieme". Finisce in un abbraccio.

Dopo il falò, Stefano va subito alla ricerca di Federica, così come Manuela riabbraccia Luciano, con cui decide di uscire.