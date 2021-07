Luciano bacia Manuela a Temptation Island 2021: “Non sono come gli altri” Nell’ultima puntata andata in onda martedì 27 luglio su Canale 5, Manuela ha baciato Luciano, il single con cui ha legato sin dalla prima puntata. “Con me anche fuori da qui?”, le ha chiesto. Poi il lungo bacio, alla fine del quale Manuela vorrebbe subito il falò di confronto con Stefano, il fidanzato che è entrato con lei nel programma.

Sorpresa nel finale di Temptation Island 2021. Nella parte iniziale dell'ultima puntata andata in onda martedì 27 luglio su Canale 5, Manuela ha baciato Luciano, il single con cui ha legato sin dalla prima puntata. Alla fine di una serata trascorsa in spiaggia, Luciano ha convinto Manuela a baciarlo, chiedendole definitivamente di uscire con lui dal programma: "Con me pure fuori?", le ha chiesto. "Io so che voglio Manu, credo anche tu lo sappia. Non è così? Allora lasciati andare". E aggiunge: "Io una persona come te non la farei mai piangere. Vuoi essere felice con me?". Poi il lungo bacio, alla fine del quale Manuela vorrebbe subito il falò di confronto con Stefano, il fidanzato che è entrato con lei nel programma.

Manuela a Temptation Island con il fidanzato Stefano

Sin dalla prima puntata di questa edizione, quello tra Manuela e Stefano è stato tra i rapporti più complessi. I tradimenti di lui scoperti da Manuela prima dell'ingresso nel programma, l'avevano portata da subito a manifestare grandi malumori nei confronti del compagno. Quindi l'avvicinamento a Luciano Punzo, volto già noto della Tv, con cui ha stretto da subito un rapporto molto stretto e di grande complicità, culminato proprio nel bacio dell'ultima puntata.

La vicinanza tra Stefano e Federica

Nel frattempo Stefano non è rimasto a guardare ed ha reagito ripagando Manuela con la stessa moneta. Si è infatti avvicinato alla single Federica e Manuela ha visto immagini molto significative in questo senso, con contatti fisici piuttosto espliciti e parole forti. Immagini che Manuela non ha preso bene, nonostante nel frattempo avesse già baciato Luciano. Immagini che poi si fanno più pesanti, dopo che Stefano ha saputo della richiesta di falò da parte di Manuela.

Alla fine, in seguito al falò di confronto con tanto di schiaffi, Manuela e Stefano hanno deciso di lasciarsi definitivamente, correndo rispettivamente da Luciano e Federica.