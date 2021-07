“Ti desidero tanto”: il video della romantica sorpresa di Manuela Carriero a Luciano Punzo

La relazione con Stefano Sirena è acqua passata. Manuela Carriero è felicemente fidanzata con Luciano Punzo. In queste ore, l'ormai ex single di Temptation Island ha condiviso con i fan la romantica sorpresa che la donna gli ha fatto quando si sono rivisti a Napoli: "Ricordo ancora l’emozione di quel momento. La mia prima sorpresa ricevuta".

Nel video pubblicato su Instagram da Luciano Punzo è possibile vedere i dettagli della sorpresa romantica che Manuela Carriero gli ha fatto. Il giovane entra nella stanza d'albergo e parte la canzone Dancing di Elisa. Sul pavimento, petali di rosa e candele segnano un percorso che arriva in camera da letto. Sul letto dei palloncini con le seguenti frasi:

Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island 2021, Luciano Punzo aveva raccontato con grande emozione la sorpresa che Manuela Carriero gli aveva fatto. A Filippo Bisciglia aveva spiegato che questo gesto romantico era avvenuto in un albergo di Napoli:

"A Napoli abbiamo preso un albergo e ci siamo rivisti. Abbiamo passato tre giorni insieme. E poi mi ha fatto una sorpresa bellissima. Arriviamo in albergo e lei mi dice: ‘Lu, devi stare un attimo fuori dalla camera per un po'. Poi mi ha mandato un messaggio: ‘Ok, puoi entrare'. Io entro nella camera. Appena entro è tutto spento, ci sono le candele e i petali di rosa per terra con un percorso. Faccio questo percorso, vedo questo letto pieno di petali e sul bordo del letto tanti palloncini. Cerco lei, ma non la trovo. Era nascosta in bagno che mi spiava. Su ogni palloncino c'era scritta una frase. ‘Sorridi', ‘Io credo in te', ‘Ci sarò': tutte le frasi che io dicevo a Manuela".