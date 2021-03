Sei mesi vissuti nella Casa del Grande Fratello Vip, un periodo lunghissimo conclusosi con un terzo posto e la vittoria del suo migliore amico, Tommaso Zorzi. Stefania Orlando torna alla vita reale ma è già pronta a una nuova e attesissima incursione paratelevisiva. A Fanpage.it confessa che sarà ospite del format web dedicato all’Isola dei famosi condotto dal vincitore del GF Vip. Gli Zorzando si riuniscono, in risposta all’appello dei migliaia di fan che li sostengono da quasi un anno.

Tommaso Zorzi ha debuttato nelle vesti di opinionista all’Isola. È quella la sua dimensione ideale?

L’ho trovato molto a suo agio nel ruolo di opinionista anche se, secondo me, Tommaso potrebbe condurre un suo show, ne sarebbe in grado. Ma è giusto che si facciano le cose step by step, all’Isola è stato ampiamente all’altezza.

È vera la voce secondo la quale parteciperai al format web sull’isola che condurrà Tommaso?

So che avrà questo impegno e credo che parteciperò come ospite in una puntata.

Quindi confermi che ci sarai.

Se mi invita, sarò felicissima di andare (ride, ndr).

Il GF Vip è stato ribattezzato TZVip per la capacità straordinaria dimostrata da Tommaso di giocare. All’Isola, nella sua prima puntata, ha rimproverato i concorrenti per le nomination mosce. Le sue, invece, sono sempre state propedeutiche allo show. Stava facendo questo, uno show, quando decise di nominarti?

Non credo. La nomination nei miei confronti la fece motivandola, perché c’erano stati dei fraintendimenti. Ha giustamente seguito quello che la sua pancia gli diceva. Non credo l’abbia fatto per stuzzicare nuove dinamiche, voleva anche mettermi alla prova. Ma io con Tommaso ho sempre messo da parte il gioco. Con lui ho avuto un rapporto umano molto intenso e vero.

C’è stato uno scontro social con Samantha De Grenet a proposito della frase “Ti uccido”. Ti accusa di avere scatenato contro di lei una evitabile ondata di odio. Non era una questione superata?

Ci eravamo chiarite nella Casa, non volevo far polemiche perché il GF è finito e mi spiace se Samantha si è sentita colpita. Era soltanto un mettere i puntini sulle I. Dal momento in cui si è tornato a parlare di questa cosa, e non l’ho fatto io, anche a me piace puntualizzare.

Con Maria Teresa Ruta vi siete sentite una volta lasciata la Casa?

Non ci siamo sentite. Sono passate solo due settimane, probabilmente ci vuole anche un periodo di detox da tutto quello che è successo.

Basterebbe una telefonata, volendo.

Una telefonata si può fare da parte di entrambe. Evidentemente, nessuna delle due ha ancora sentito l’esigenza di farla. Non ho nulla contro di lei. Ci sono state delle cose che ho letto che posso non avere condiviso, ma questo non significa che vanificheranno il rapporto che abbiamo avuto. Ci risentiremo sicuramente, magari in un momento in cui saremo più serene e predisposte a risentirci.

Sei arrivata in finale insieme a Dayane Mello. Ritieni abbia cavalcato la questione della bisessualità?

Penso che Dayane sia stata una brava giocatrice, che abbia sempre giocato di strategia pensando a tutte le mosse che poteva fare. E il mio è un complimento. Non credo che abbia cavalcato il tema della bisessualità ma che, quando ha “tradito” l’amicizia con Rosalinda abbia strumentalizzato un po’ l’amore. Non si è mai innamorata di Rosalinda.

Con Adua c’è stato uno scambio poco pacifico su Instagram. Cos’è accaduto?

Ma no, non ho nulla contro Rosalinda, ho semplicemente espresso quello che avevo già detto nella Casa e cioè che il suo è stato un percorso particolare che ha lasciato qualche dubbio. È entrata nella Casa in un modo e ne è uscita in un altro. Ma non era un attacco nei confronti di Rosalinda o della sua storia con Andrea Zenga. Il commento che ha pubblicato su Instagram? Non credo ce l’avesse con me.

Una curiosità: avevi commentato una foto di Giulia e Pierpaolo su Instagram scrivendo che sono favolosi. Dopo avere registrato l’intervista a Verissimo, hai cancellato quel commento. Perché?

Ti spiego: avevo messo quel commento, secondo me molto carino, e mi sono cominciate ad arrivare decine di notifiche al secondo con gente che mi attaccava. A un certo punto, disperata perché non riuscivo più a usare il telefono visto che le notifiche lo avevano impallato, ho deciso di toglierlo così che non mi arrivassero più notifiche. Adesso ho sempre paura di commentare. La volta scorsa mi è uscita una foto di Zenga e mi sono limitata a mettere un cuoricino, perché se commento succede un casino. Non commento più nemmeno Tommaso, mi limito a mettere dei cuori e se devo scrivergli qualcosa, lo faccio con un messaggio.

Andrea Roncato ti ha cercato da quando hai lasciato la Casa?

Passiamo alla domanda successiva, per favore.

Un GF Vip da record durato 6 mesi. Quali sono le difficoltà connesse al ritorno alla vita reale?

Ho difficoltà a dormire, ad esempio. Ma non te le sto a elencare. Nella Casa sei ovattata, protetta anche dalle notizie esterne e dal Covid. L’impatto con la realtà ti priva di quella protezione.

È vero che sei seguita ancora dalla psicologa del GF Vip?

No, la sento come un’amica ma non mi segue dal punto di vista professionale.