Non è finita la guerra, ormai a distanza, tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Quest'ultima è stata ospite a Live – Non è la d'Urso nella puntata di domenica 14 marzo per un confronto con Antonella Elia, ex opinionista del GFVip, con la quale nella casa erano volati stracci e insulti pesanti. L'occasione, per la De Grenet, è stata quella giusta anche per smarcarsi dalle accuse di aver maltrattato Stefania Orlando. L'episodio in questione è stato quello in cuila showgirl disse di Stefania "La uccido", per un battibecco di poco conto. Ma la Orlando non ha tardato a replicare rigettando l'ex coinquilina sotto una pioggia di polemiche.

Samantha De Grenet: "Non ho mai detto ‘Ti uccido' a Stefania Orlando"

Difendendosi dalle accuse di Antonella Elia, Samantha De Grenet ha spiegato a Barbara d'Urso: "Forse un'opinionista dovrebbe guardare con più attenzione quello che avviene nella casa", chiarendo: "Io non mi sono mai permessa di dire a Stefania Orlando ‘Ti uccido. Assolutamente no. Tanto meno per una teglia. Io ho avuto uno sfogo con una mia coinquilina che era Sonia. Sono stata attaccata sul mio essere madre da Stefania e questa cosa non la permetto a nessuno. Sfogandomi con un'amica ho etto che una persona che fa questo la asfalto e la uccido. Ma questa parola per me non ha valore".

La replica di Stefania Orlando: "Negare l'evidenza"

Stefania Orlando non ha affatto digerito l'ospitata di Samantha De Grenet da Barbara d'Urso, dove l'ex gieffina ha riportato alla memoria lo spiacevole episodio avvenuto tra loro due nella casa. I video testimoniano che quelle parole infelici sono state pronunciate dalla De Grenet, in effetti. Su questo non ci sono dubbi. Ma a infastidire Stefania è il fatto che Samantha avrebbe potuto semplicemente chiedere scusa, anziché continuare a trovare giustificazioni. Su Twitter, forte dell'appoggio della sua fanbase, Stefania ha ripostato il video di quel momento scrivendo: "Negare l’evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa!".

Cosa ha detto Samantha De Grenet di Stefania Orlando al GFVip

Fecero parecchio discutere le parole della showgirl nei confronti di Stefania, tanto che il pubblico a gran voce ne aveva reclamato la squalifica. Sfogandosi dopo un battibecco sulla pulizia dei piatti, la De Grenet si era sentita attaccata sul suo ruolo di madre: "Io la uccido. Cacciatemi, ho detto che la uccido, non me ne frega un c***".Esternazioni ribadite qualche giorno dopo anche in puntata: "Quelle parole le ho dette, le ripeto e le riconfermo", sotto gli occhi increduli del pubblico in studio. "Per me non hanno un valore così negativo".