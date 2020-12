La ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip accende i riflettori sulla lite nella Casa tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Dopo uno scontro particolarmente acceso, le due primedonne della televisione italiana sono riuscite a chiarirsi ma le frasi pronunciate da Samantha al termine dello scontro restano pesanti. In particolar modo, a suscitare l'irritazione del pubblico sono stati quel "Ti uccido" e "Ti asfalto", decisamente fuori luogo. In puntata, la showgirl ha ribadito convinta: "Quelle parole le ho dette, le ripeto e le riconfermo", sotto gli occhi increduli del pubblico in studio. "Per me non hanno un valore così negativo".

Samantha litiga con Antonella Elia

Ad Antonella Elia proprio non sono andate giù le parole che Samantha de Grenet le ha riservato: "Mi hai dato dell'imbecille, non permetterti mai più!". Tra le due donne è iniziato un battibecco molto acceso: "Non sei nobile, sei un bulletto di periferia! Hai una presunzione e un'arroganza che ti tornano contro!". Samantha l'ha trattata con superiorità, replicando: "Una tigre non si gira per abbaiare ad un cane". Ad ogni modo, tra Samantha e Stefania la pace sembra essere fatta: "Non era una tregua di Natale, abbiamo davvero fatto la pace. Ci siamo dette scusa se abbiamo detto parole che possono aver infastidito l'altra".

Samantha De Grenet aveva definito Stefania “psicopatica”

Dopo avere discusso con Stefania Orlando a causa di un’incomprensione banale, Samantha si era sfogata con il resto della Casa in giardino, definendo la Orlando una “psicopatica”. Una volta appreso l’accaduto – erano state le urla dei fan fuori dalla Casa a informarla – Stefania aveva affrontato Samantha e tra le due era scoppiata l’ennesima lite, avvenuta in questo caso di fronte al gruppo di Vip al completo.

Samantha De Grenet: “La uccido”

In un momento di forte rabbia, avvenuto dopo il secondo scontro, Samantha si era lasciata andare a una serie di frasi che potrebbero costarle un provvedimento disciplinare. Parlando con Sonia Lorenzini, che l’aveva invitata a mantenere la calma e la lucidità, la De Grenet aveva detto: “La uccido. Non me ne frega un ca**o”. Poi, girandosi verso la telecamere in uno gesto di sfida e di stizza, aveva aggiunto: “Cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega un ca**o!”. A poche ore da quel momento, le due showgirl sono riuscite a trovare la chiave per chiarirsi e Stefania si era augurata che la donna potesse restare nella Casa e non uscire per effetto della nomination. Ma prima di scoprire l’esito del televoto, la De Grenet potrebbe essere chiamata a spiegare le frasi pronunciate contro Stefania, alcune delle quali particolarmente forti, tanto da essere diventate virali sui social e utilizzate dai fan della Orlando per chiedere al Grande Fratello di squalificare Samantha.