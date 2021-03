Diatriba social tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Ma andiamo con ordine. Nel corso della puntata di Live – Non è la D'Urso trasmessa domenica 14 marzo, De Grenet ha negato di avere detto nella casa del Grande Fratello Vip la frase "Ti uccido", in un momento di tensione con Stefania Orlando. La showgirl ha spiegato:

"Io non mi sono mai permessa di dire a Stefania Orlando ‘Ti uccido'. Assolutamente no. Tanto meno per una teglia. Io ho avuto uno sfogo con una mia coinquilina che era Sonia. Sono stata attaccata sul mio essere madre da Stefania e questa cosa non la permetto a nessuno. Sfogandomi con un'amica ho detto che una persona che fa questo la asfalto e la uccido. Ma questa parola per me non ha valore".

Quindi se in un primo momento, ha assicurato di non avere detto quella frase, un istante più tardi ha precisato che con quelle parole non intendeva minacciare la gieffina, ma erano un modo figurato per dire che non avrebbe mai permesso a nessuno di giudicarla come madre. Dunque, ne era stato frainteso il senso.

La reazione di Stefania Orlando

Gli spettatori, sempre molto attivi sui social, ci hanno messo un istante a realizzare un montaggio del momento in cui Samantha De Grenet assicurava a Barbara D'Urso: "Io non mi sono mai permessa di dire a Stefania Orlando ‘Ti uccido'" e la frase effettivamente pronunciata nella casa. Anche Stefania Orlando ha retwittato quel video accusando Samantha De Grenet di negare l'evidenza: "Negare l’evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa!".

La replica di Samantha De Grenet

La reazione di Stefania Orlando non è di certo passata inosservata. Così, Samantha De Grenet è intervenuta sui social ed è tornata sull'argomento. Ha accusato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip di incitare all'odio e ha ribadito che con quella frase non intendeva minacciarla. Era solo uno sfogo con un'amica: