La puntata di lunedì 22 febbraio, la numero 42 del Grande Fratello Vip, porterà via un altro concorrente dalla casa più spiata d'Italia ad un passo dalla finale. Nello scorso appuntamento settimanale, infatti, in nomination erano finiti Stefania Orlando, Andrea Zenga e Samantha De Grenet, una veterana con due gieffini entrati più tardi, ma che comunque si sono fatti valere. In attesa dell'esito del televolo, Fanpage.it ha chiesto ai lettori di indicare una preferenza tra i tre gieffini, ed ecco chi merita di continuare, ancora per una settimana, la sua avventura nella dimora di Cinecittà.

I lettori di Fanpage.it salvano Stefania Orlando

Una votazione piuttosto difficile per chi ha seguito il reality fin dall'inizio, ma i gieffini sono stati in grado di far breccia nel cuore dei telespettatori, ed ecco quindi che emergono le preferenze: con una percentuale di 49% i lettori di Fanpage.it hanno scelto di salvare Stefania Orlando, a cui si accoda con un 35% Andrea Zenga, l'ultima in classifica è Samantha De Grenet che, quindi, sarebbe la concorrente destinata ad abbandonare la casa.

I gieffini ad un passo dalla finale

La finale si fa sempre più vicina e, quindi, i concorrenti nella dimora di Cinecittà diminuiscono in vista dell'ultima puntata che andrà in onda lunedì 1 marzo. Al momento i finalisti acclarati sono Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Nella puntata in onda lunedì 22 febbraio Alfonso Signorini potrebbe mettere alla prova proprio i tre concorrenti sul podio, per stabilire chi sarà il prossimo finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip e chi, quindi, correrà verso la vittoria del reality. Dopo l'uscita di Giulia Salemi e quella di Maria Teresa Ruta, piuttosto inaspettate, non resta che scoprire dove ricadrà la scelta del pubblico sovrano che, anche stavolta, avrà il potere di cambiare la carte in tavola.