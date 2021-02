La quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa venerdì 19 febbraio, ha dato il suo responso. Le nomination hanno decretato i nomi di coloro che dovranno affrontare la sfida al televoto. I finalisti hanno dato la loro preferenza nel segreto del confessionale, mentre gli altri concorrenti hanno fatto una nomination palese. Al televoto Samantha De Grenet, Stefania Orlando e Andrea Zenga. Il televoto si chiuderà lunedì 22 febbraio, il meno votato uscirà definitivamente dalla casa. Vediamo come si sono svolte le nomination e quali sono state le motivazioni date dai concorrenti.

Le nomination e le motivazioni

Andrea Zelletta ha nominato Samantha De Grenet per esclusione, non aveva una motivazione. Rosalinda Cannavò ha nominato Stefania Orlando perché vorrebbe sfidare al televoto una concorrente che reputa forte. Samantha De Grenet ha nominato Andrea Zenga perché ritiene che con lui possa giocarsela al televoto. Stessa motivazione per Andrea Zenga che ha nominato Samantha De Grenet. Anche Stefania Orlando ha nominato Samantha De Grenet perché, sebbene a malincuore, ritiene che gli altri meritino di più la finale.

Le nomination dei finalisti fatte in confessionale

I finalisti hanno avuto la possibilità di fare la loro nomination nel segreto del confessionale. Dayane Mello ha nominato Stefania Orlando "con soddisfazione e cattiveria" perché non si sono capite. Pierpaolo Pretelli ha nominato Rosalinda Cannavò perché non gli è andata giù la nomination che lei ha fatto a Giulia Salemi. Tommaso Zorzi ha nominato Andrea Zenga perché ritiene che debba prendere una posizione più netta nello scontro tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, a maggior ragione ora che ha a tutti gli effetti una relazione con l'attrice.

I nominati di venerdì 19 febbraio

Le nomination hanno portato a un responso decisamente netto. A sfidarsi al televoto saranno tre concorrenti: Samantha De Grenet, Stefania Orlando – reduce dalla sfida superata con Giulia Salemi – e Andrea Zenga. Il televoto si chiuderà nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 22 febbraio. La persona meno votata uscirà definitivamente dalla casa del Grande Fratello Vip.