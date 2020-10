Tra i programmi di stasera venerdì 9 ottobre c'è "Tale e quale show" su Rai Uno. Continuano le sfide canore e le imitazioni da parte dei 10 concorrenti che compongono il cast della decima edizione del programma condotto da Carlo Conti. A partire dalla scorsa settimana, si è aggiunto ai giudici il comico Ubaldo Pantani.

Su Canale 5, invece, c'è una nuova puntata di "Grande Fratello Vip", condotto da Alfonso Signorini. Dopo l' eliminazione di Franceska Pepe nella scorsa puntata, vedremo quale altro concorrente dovrà abbandonare la casa questa sera.

Tra i film di stasera 9 ottobre 2020 segnaliamo il film biografico "Sulla mia pelle" su Rai Movie, in cui si racconta della drammatica vicenda di Stefano Cucchi, interpretato da Alessandro Borghi.

Su La5, invece, andrà in onda la commedia romantica "Inga Lindstrom – Nella rete dell'amore". Le sorelle Paula e Agneta gestiscono un piccolo e grazioso hotel sul mare. Tutto sembra tranquillo, fino a quando Paula non conosce Mattias.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Tale e quale show (Programma d'intrattenimento)

Tale e quale show (Programma d'intrattenimento) 00:00: Tv7 (Programma d'informazione)

Tv7 (Programma d'informazione) 01:05: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 01:40: Sottovoce (Programma d'intrattenimento)

Rai Due

21:20: NCIS Unità anticrimine (Serie tv)

NCIS Unità anticrimine (Serie tv) 22:10: The Rockie (Serie tv)

The Rockie (Serie tv) 22:55: La marcia dei pinguini – Il richiamo (Film drammatico)

La marcia dei pinguini – Il richiamo (Film drammatico) 00:20: O anche no (Documentario)

Rai Tre

21:20: Le ragazze (Documentario)

Le ragazze (Documentario) 23:15: Taobuk – Taormina International Book Festival (Documentario)

Taobuk – Taormina International Book Festival (Documentario) 00:00: Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione)

Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione) 01:00: Meteo 3 (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Quarto Grado (Programma d'approfondimento)

Quarto Grado (Programma d'approfondimento) 00:42: Motive (Serie tv)

Motive (Serie tv) 01:40: Modamania (Documentario)

Modamania (Documentario) 02:17: Tg4- Ultima ora – Notte (Programma d'informazione)

Canale 5

21:20: Grande Fratello Vip (Reality Show)

Grande Fratello Vip (Reality Show) 01:00: Tg 5 (Programma d'informazione)

Tg 5 (Programma d'informazione) 01:34: Meteo.it (Programma d'informazione)

Meteo.it (Programma d'informazione) 01:35: Striscia la notizia (Programma satirico)

Italia Uno

21:31: Freedom: oltre il confine (Documentario)

Freedom: oltre il confine (Documentario) 00:30: Necropolis – La città dei morti (Film thriller)

Necropolis – La città dei morti (Film thriller) 02:20: Studio Aperto – La giornata (Programma d'informazione)

Studio Aperto – La giornata (Programma d'informazione) 02:32: Sport Mediaset – La giornata (Programma d'informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: R.I.P.D. Poliziotti dall'Aldilà (Film d'azione)

R.I.P.D. Poliziotti dall'Aldilà (Film d'azione) 22:55: Cetto c'è, senzadubbiamente (Film commedia)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Sulla mia pelle (Film biografico)

23:o0: Il permesso – 48 ore fuori (Film drammatico)

Rai Premium

21:20: L'allieva 3 (Serie tv)

23:50: I fantasmi di Portopalo (Film biografico)

Rai Storia

21:10: Repubblica romana 1849 (Documentario)

23:10: Storia del west (Documentario)

La5

21:10: Inga Lindstrom. Nella rete dell'amore (Film commedia)



23:00: Uomini e donne (Programma d'intrattenimento)

La7

21:15: Piazza pulita (Programma di approfondimento)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: The Good Wife (Serie tv)

22:20: The Good Wife (Serie tv)

TV8

21:30: X Factor (Programma musicale)

23:45: MasterChef Italia (Programma di cucina)

Real Time

21:20: BakeOff Italia (Programma d'intrattenimento)

23:10: L'atelier delle meraviglie (Programma d'intrattenimento)

Cielo

21:15: La camera azzurra (Film thriller)

23:15: Sex Life (Documentario)

Nove

21:25: Fratelli di Crozza (Programma d'approfondimento)

22:45: Accordi e disaccordi (Live)

Paramount

21:10: Padre Braun (Serie tv)

22:00: Padre Braun (Serie tv)

Iris

21:00: Una magnum 44 per l'ispettore Callaghan (Film d'azione)



23:33: Il cavalliere pallido (Film d'azione)

Dmax

21:25: Ingegneria Last Minute (Documentario)

23:15: I pionieri dell'oro (Documentario)

Focus

21:15: La stazione spaziale internazionale (Documentario)

23:15: I segreti delle strutture (Documentario)

Top Crime

21:10: The mentalist (Serie tv)

22:00: The mentalist (Serie tv)