La settima puntata del Grande Fratello Vip 2020, in onda lunedì 5 ottobre, ha dato il suo verdetto. A scontrarsi al televoto sono stati Adua Del Vesco, Franceska Pepe, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta. I primi a essere salvi sono stati l'influencer Zorzi e l'ex tronista di Uomini e Donne. Lo scontro finale ha visto protagoniste le due donne. Ad avere la peggio è stata Franceska Pepe.

Franceska Pepe eliminata dal Grande Fratello Vip 2020

Entrata nella casa come la presunta ex fidanzata di Vittorio Sgarbi – ennesimo gossip rivelatosi finto – ha sconvolto gli animi dei concorrenti. Franceska ha avuto liti molto accese con Tommaso Zorzi, ma anche con Dayane Mello che in un'occasione ha scaraventato a terra la sua trousse. Negli ultimi tempi, però, era riuscita a integrarsi nel gruppo e a farsi apprezzare. Zorzi ha ammesso che il verdetto lo ha reso triste: "Non avrei mai pensato di esserlo, ma sono triste. Franceska era la mia valvola di sfogo. Lo eravamo reciprocamente l'uno per l'altra". Non resta che attendere il suo arrivo in studio per scoprire se la carta che le è stata consegnata prima di entrare nella casa, le permetterà di tornare in gioco.

Le nomination in tempo reale

Veniamo, invece, alle nomination. Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Francesco Oppini, Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli sono stati proclamati immuni. Il Grande Fratello Vip, prima di dare il via alle nomination, ha fatto sapere che non avrebbe accettato "motivazioni di facciata come ‘lo nomino perché ho legato meno'". Ecco come sono andate: Elisabetta Gregoraci ha nominato Myriam Catania perché l'ha vista sofferente e non le piace il fatto che sparli di tutti. Andrea Zelletta ha nominato Maria Teresa Ruta perché lo ha accusato di non rispettare le donne. Pierpaolo Pretelli ha nominato Myriam Catania perché vuole andare via. Francesco Oppini si aggiunge a coloro che nominano Myriam Catania e sempre per lo stesso motivo.