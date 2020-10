Terza puntata di Tale e Quale Show, il programma canoro di Rai1 condotto da Carlo Conti e arrivato alla sua decima edizione. Come di consueto i dieci concorrenti famosi in gara si cimentano nell'interpretare grandi nomi della musica italiana ed internazionale, mostrando ai giudici il loro talento. In questa puntata, chi vestirà il ruolo di quarto giudice è un personaggio molto amato della tv, ovvero Ubaldo Pantani che avrà il compito di commentare le varie esibizioni e da imitatore di professione non sarà certo una passeggiata per coloro che aspirano al podio.

Chi è Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani è un noto attore e comico, conosciuto sul piccolo schermo per aver le sue divertenti caricature ed imitazioni. Nato a Cecina il 31 marzo del 1971, Pantani ha 49 anni. Dopo aver frequentato Scienze Politiche all’Università di Pisa, conseguendo la laurea, si è poi avvicinato al mondo del teatro, entrando a far parte della compagnia di Giorgio Albertrazzi. Dopo questo debutto teatrale ha poi esordito in televisione nel programma Macao di Gianni Boncompagni del 1997. Il successo vero e proprio sul piccolo schermo è arrivato quando è entrato a far parte della famiglia di Mai dire…del 2004. Lì ha dato sfoggio di un grande talento, interpretando quelli che sono poi diventati dei cavalli di battaglia, tra i personaggi interpretati: Gigi Buffon, Lapo Elkann, Francesco Sarcina, Stefano Bettarini e tanti altri. Tra i personaggi più noti interpretati nella sua carriera ha anche imitato il giornalista Marco Travaglio. Dal 2010 è uno dei comici di Stiamo tutti bene condotto da Belen Rodriguez.

Il cast di Tale e Quale Show

Il cast di Tale e Quale Show 2020 è composto da dieci concorrenti. A mettersi alla prova con le imitazioni sono l'attore e doppiatore Luca Ward; l'attore Francesco Paolantoni; l'attore, modello e vincitore dell'Isola dei famosi 2004 Sergio Muniz; il cantante ed ex concorrente di Amici Virginio; il cantante ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Pago; la ballerina Carmen Russo; la cantante Barbara Cola; la comica ed ex conduttrice di Striscia la Notizia Francesca Manzini; la conduttrice e attrice Carolina Rey e la performer Giulia Sol. Per chi non potesse seguire il programma in televisione, basta collegarsi a RaiPlay per poter assistere alle puntate in diretta streaming su qualsiasi dispositivo.