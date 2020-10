Tra i programmi di stasera sabato 3 ottobre c'è la terza puntata di "Ballando con le stelle 2020", il programma televisivo condotto da Milly Carlucci in cui personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport si cimentano in prove di ballo insieme a professionisti. Durante la seconda puntata, è stata eliminata la coppia formata da Barbara Bouchet e Stefano Oradei.

Su Canale 5, invece, c'è un nuovo appuntamento con "Tu si que vales", il talent show condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara, e Martìn Castrogiovanni e con la giuria formata da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari.

Tra i film di stasera 3 ottobre 2020 segnaliamo "Questione di karma" su Rai Tre , il film commedia con Fabio de Luigi e Elio Germano. La pellicola segue la storia di Giacomo, primogenito di una famiglia facoltosa, che ha perso il padre quando era ancora un bambino. Per colmare il vuoto, si avvicina all'esoterismo. Un giorno, un guru gli confida che il padre si è incarnato in un certo Mario Pitagora e Giacomo si mette alla ricerca dell'uomo.

Su Italia Uno, invece, c'è "L'era glaciale – In rotta di collisione": in questo quinto capitolo della saga, l'inseguimento della sua sfuggente ghianda porterà Scrat nello spazio. Qui, lo scoiattolo, a bordo della sua navicella spaziale, provocherà una collisione tra due pianeti che metterà a rischio la Terra.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

20:35: Ballando con le stelle (Programma d'intrattenimento)

Rai Due

21:05: S.WA.T. (Serie tv)

Rai Tre

21:45: Questione di Karma (Film drammatico)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:22: Die Hard – Vivere o morire (Film d'azione)

Canale 5

21:20: Tu si que vales (Programma d'intrattenimento)

Italia Uno

21:20: L'era glaciale – In rotta di collisione (Film d'animazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: The core (Film di fantascienza)

23:30: Vulcano – Los Angeles (Film di azione)

Rai Premium

21:20: I fantasmi di Portopalo (Serie tv)

23:5o: Un'estate a Maiorca (Film sentimentale)

Rai Storia

21:10: Lo sceicco bianco (Film commedia)

23:00: Togliatti(grad) (Documentario)

La5

21:10: Grande Fratello Vip (Reality Show)



01:05: Temptation Island (Programma d'intrattenimento)

La7

21:15: Il socio (Film thriller)

00:00: Storia di un soldato (Film mystery)

La7d

21:30: Professor T. – Serial Killer (Serie tv)

22:25: Professor T. – Serial Killer (Serie tv)

TV8

21:30: La tela dell'assassino (Film thriller)



23:15: Maschi contro Femmine (Film commedia)

Real Time

21:30: Vite al limite (Programma di intrattenimento)

23:15: Vite al limite (Programma di intrattenimento)

Cielo

21:15: Miranda (Film erotico)

23:15: Mostly Sunny (Documentario)

Nove

21:25: Spaccio Capitale (Documentario)

00:50: Airport Security: Spagna (Docureality)

Paramount

21:10: Una folle passione (Film drammatico)

23:00: Law & Order – Unità vittime speciali (Serie tv)

Iris

21:00: Frantic (Film thriller)

23:31: Inconceivable (Film thriller)

Dmax

21:25: Per un pugno di fossili (Docureality)

23:15: Cose di questo mondo (Documentario)

Focus

21:15: Indagini ad alta quota (Documentario)

23:15: Into the wild: India (Documentario)

Top Crime

21:10: La signora in giallo (Serie tv)

23:05: The mentalist (Serie tv)